|||| сегодня

TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли



zoom
TOM MORELLO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом. В частности, когда Eddie заметил, что игра Tom'a совершенно далеко от Эйса, но при этом тот значил для него очень многое, Tom согласился:

«На сто процентов. [Эйс] был моим первым гитарным героем. KISS — это группа, которая заставила меня полюбить рок-н-ролл, и он был ведущим гитаристом в этой группе. Я имею в виду, что без него я не знаю, захотел бы я когда-нибудь играть на гитаре. Это было совершенно формирующее событие. KISS стали той сверхновой звездой, которая заставила меня воспрянуть духом и подумать: "О, это то, чем я, возможно, хотел бы заниматься всю оставшуюся жизнь". И ведущим гитаристом этой группы, важной частью этой группы, неотъемлемой частью изначальной химии этой группы, был Эйс Фрили. Так что я в долгу перед ним не только в творческом плане, но и по жизни. Каждый рифф, который когда-либо звучал, каждое гитарное соло, которое когда-либо было частью моей жизни, имеет свое происхождение, отпечаток ДНК Эйса Фрейли.

Точно так же, как THE ROLLING STONES и THE BEATLES, они захватили воображение многих поколений и заставили людей задуматься: "Возможно, и у меня найдутся силы для того, чтобы сделать то же самое", — KISS были для нас именно такими. А Эйс был для всех нас самым крутым гитаристом, размахивающим топором и изрыгающим дым от Les Paul».

Tom также рассказал о том, что подход Фрейли был свободным, мелодичным, веселым и не заботился о техническом совершенстве.

«И время показало, что это действительно имело значение. Вчера, после того как стало известно о смерти Эйса, я прослушал "Alive!" от начала до конца. Я давно не слушал эту пластинку от начала до конца. И, возможно, у меня сложилось впечатление, что песни KISS — это своего рода хард-рок песни с элементами поп-музыки. Это группа, в которой есть элементы прогрессива. Это группа, в которой есть величайшие риффы в стиле BLACK SABBATH. Это группа, в которой гитарные соло [Эйса] представляют собой своего рода путешествия внутри песни — очень увлекательные, очень цепляющие. У него такая непринужденная манера игры, которая иногда выглядит потрясающе беспорядочно. И я был просто ошеломлен тем, что это напомнило мне о том, что изначально зажгло во мне огонь и заставило полюбить группу и его как гитариста».




просмотров: 95

