BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли



BRUCE KULICK в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом:

«Я испытывал огромное чувство удовлетворения от того, что он поддерживал мою игру, мою роль в KISS. Конечно, это не то же самое, что Tommy в роли Космонавта. Мы это понимаем. А что касается Vinnie — вряд ли у него было какое-то мнение. Но я постоянно слышал от людей, которые были близки к нему, что он всегда говорил обо мне очень хорошие вещи. И мы сблизились за последние три-четыре года, участвуя вместе в некоторых мероприятиях. Мы вместе с Gene'ом участвовали в "The Vault", когда он представлял "The Vault", а затем в паре концертов Creatures Fest, которые мы дали вместе. А затем был KISS Kruise, и мы вместе играли. Не могу не упомянуть "Unplugged", которому скоро исполнится 30 лет.

Я не очень хорошо знал Эйса, но я очень уважал его... Когда я присоединился к группе, надеюсь, все понимают, что меня попросили быть ярким, быть рокером 1980-х. И мы все знаем, что Эйс был уникальным музыкантом. Он был ближе к Jimmy Page, у него не было всего этого блеска, он был мелодичным, и его соло были как ещё одна песня внутри песни. Теперь, когда мой стаж в KISS увеличился с годами и мы углубились в каталог, я не стал переосмысливать его соло. А к моменту записи "Unplugged", когда мы играли их на акустических гитарах, некоторые из редких треков Эйса я просто играл как мог, ноту за нотой. Так что моё уважение к нему как к музыканту и к тому, насколько он был особенным для музыки KISS, росло. И я думаю, он знал, что я уважаю его и не пытаюсь затмить его. Это было невозможно. Я всегда осознавал тень его культового характера в KISS».

Bruce заявил, что он знал, что Фрейли, скорее всего, не оправится от второго падения, которое произошло в октябре, в результате чего концерты Эйса на остаток года были отменены:

«Я не говорил об этом, но ребята из KISS знали. Мне сообщили об этом и попросили ни с кем не обсуждать эту тему. В таких случаях конфиденциальность семьи имеет первостепенное значение. Когда кто-то заболевает или уходит из жизни, они сами выбирают, как с этим поступить. А я знал, что в любой момент всё это может произойти, и я хочу, чтобы слушатели поняли, какая это была мука: "Когда мы получим это известие?" Так что в некотором смысле я скорбел всё это время, но когда это действительно произошло, это было просто ужасно. И это поразило меня сильнее, чем я себе представлял».






просмотров: 99

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
