Annihilator

21 окт 2025 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает недвижимость в Англии

16 окт 2025 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает сто гитар

25 апр 2025 : 		 Переиздания ANNIHILATOR выйдут летом

25 фев 2025 : 		 Умер бывший вокалист ANNIHILATOR

29 дек 2024 : 		 Любимый рифф лидера ANNIHILATOR

27 дек 2024 : 		 JEFF WATERS выбирает любимый альбом ANNIHILATOR

26 дек 2024 : 		 Повлиял ли ANNIHILATOR на MEGADETH?

26 авг 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA

6 июн 2024 : 		 STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR

16 май 2024 : 		 Тряпичная кукла от ANNIHILATOR

5 фев 2024 : 		 RAY HARTMANN не сыграет с ANNIHILATOR

3 фев 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR готовит три сольника

23 дек 2023 : 		 ANNIHILATOR отметят юбилей

29 ноя 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

29 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

16 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»
Лидер ANNIHILATOR продает недвижимость в Англии



JEFF WATERS, который переехал в Великобританию из родной Канады в 2018 году, и его деловой партнер, предприниматель и жена Энджи продают свое поместье/дом в Дареме, Великобритания, студийное здание/лофт, все студийное оборудование, а также обширную коллекцию гитар и оборудования.

Дом / недвижимость доступны сами по себе, но вы также можете приобрести студийное оборудование и просто войти в уже готовую студию мирового класса с мансардой.

Студия расположена в частном поместье в долине, недалеко от кафедрального собора Дарема, всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Ньюкасла и аэропорта Дарем-Тис-Вэлли.

Энджи, пожизненная жительница Дарема и соучредительница успешной британской торговой компании, занимается недвижимостью и является совладелицей студии вместе с Jeff'ом. Jeff является лидером ANNIHILATOR с 1984 года, писал для Sony/ ATV, Warner Chappell и многих других исполнителей, играл на гитаре, продюсировал и проектировал, а также владел тремя предыдущими канадскими студиями (Ванкувер, Оттава и Данробин).

Jeff: «Никакого выхода на пенсию, никаких проблем с деньгами, никаких разводов, никаких проблем со здоровьем: просто сокращаем почти все!

Студии и коллекции оборудования — это большой объем работы и технического обслуживания, и пришло время немного притормозить. Некоторым людям понравится этот материал, и я уверен, что многим будет интересно посмотреть на первые 100 гитар и даже больше».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
