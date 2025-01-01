сегодня



Лидер ANNIHILATOR продает недвижимость в Англии



JEFF WATERS, который переехал в Великобританию из родной Канады в 2018 году, и его деловой партнер, предприниматель и жена Энджи продают свое поместье/дом в Дареме, Великобритания, студийное здание/лофт, все студийное оборудование, а также обширную коллекцию гитар и оборудования.



Дом / недвижимость доступны сами по себе, но вы также можете приобрести студийное оборудование и просто войти в уже готовую студию мирового класса с мансардой.



Студия расположена в частном поместье в долине, недалеко от кафедрального собора Дарема, всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Ньюкасла и аэропорта Дарем-Тис-Вэлли.



Энджи, пожизненная жительница Дарема и соучредительница успешной британской торговой компании, занимается недвижимостью и является совладелицей студии вместе с Jeff'ом. Jeff является лидером ANNIHILATOR с 1984 года, писал для Sony/ ATV, Warner Chappell и многих других исполнителей, играл на гитаре, продюсировал и проектировал, а также владел тремя предыдущими канадскими студиями (Ванкувер, Оттава и Данробин).



Jeff: «Никакого выхода на пенсию, никаких проблем с деньгами, никаких разводов, никаких проблем со здоровьем: просто сокращаем почти все!



Студии и коллекции оборудования — это большой объем работы и технического обслуживания, и пришло время немного притормозить. Некоторым людям понравится этот материал, и я уверен, что многим будет интересно посмотреть на первые 100 гитар и даже больше».







+0 -0



просмотров: 37

