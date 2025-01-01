Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 59
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
Rotting Christ

21 окт 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

9 апр 2025 : 		 ROTTING CHRIST попали в аварию

6 мар 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

20 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

8 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

3 дек 2024 : 		 ROTTING CHRIST планируют концертный релиз

6 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею
Концертное видео ROTTING CHRIST



Like Father, Like Son (Live in Lycabettus), новое концертное видео ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 175

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом