Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 39
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
*

Elenion

*



22 окт 2025 : 		 Новое видео ELENION
Новое видео ELENION



The Last Dark, новое видео ELENION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Symphony of the Night, релиз которого намечен на 31 октября:


1. Starborn
2. Carpe Noctem
3. Conqueror of the Sky
4. Invocation- The Ancient Devotion I
5. The Wild Goddess- The Ancient Devotion II
6. Queen of the Night (Der Hölle Rache)
7. A Sailor's Tale
8. Himno a los Caídos
9. An den Mond
10. The Hunting
11. The Last Dark
12. The Symphony of the Night




просмотров: 97

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
