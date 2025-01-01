The Last Dark, новое видео ELENION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Symphony of the Night, релиз которого намечен на 31 октября:
1. Starborn
2. Carpe Noctem
3. Conqueror of the Sky
4. Invocation- The Ancient Devotion I
5. The Wild Goddess- The Ancient Devotion II
6. Queen of the Night (Der Hölle Rache)
7. A Sailor's Tale
8. Himno a los Caídos
9. An den Mond
10. The Hunting
11. The Last Dark
12. The Symphony of the Night
