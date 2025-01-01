сегодня



Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»



John "Tumor" Fahnestock в недавнем интервью поговорил о том, какие у SNOT планы на ближайшее будущее:



«Что ж, я думаю, сейчас все совсем по-другому. Мы, в общем-то, говорим, что SNOT вернулись. В лице Andy мы наконец-то нашли то, о чем, по сути, мечтали. И я не хочу сказать ничего плохого о прошлых вокалистах, которые у нас были. Раньше, когда мы собирали SNOT, это не было похоже на "Мы исправляемся". Мы вернулись", что-нибудь в этом роде. Мы делали это скорее ради удовольствия, из любви к музыке, из любви к Jamie [Miller, SNOT drummer] и Mikey [Doling, SNOT guitarist], а также ко мне, играющему вместе. И мы решили: "Давайте выйдем и сыграем песни", но это не означало, что мы всерьез сказали: "Мы вернулись, и возвращаемся сюда, чтобы остаться и зажигать", как сейчас. И, как я уже сказал, это счастье, что я нашел Andy и то, что он делает. И, очевидно, реакция фанатов была исключительно положительной».



На вопрос, каково было вернуться на сцену под именем SNOT, он ответил:



«Да, возвращаясь с последнего тура и видя реакцию публики, мы прослезились. И это вызвало слезы на глазах у них, у наших поклонников. Я смотрел на улицу и видел плачущих людей, а там были 16-летние подростки, и они пели наши песни, и они знали все тексты, и они, б$$$ь, сходили с ума. И я совсем этого не ожидал. 10 лет назад, когда мы проезжали через эти районы, все было по-другому. Да, многое изменилось. Я думаю, что сейчас наблюдается большое возрождение групп 90-х, конца 90-х, они переживают полное возрождение. И я часто это вижу, и это хорошо — это действительно хорошо. Я полагаю, что этот стиль и металл [90-х] сейчас действительно возвращаются и принимаются всеми».







