Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Snot

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

22 фев 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

19 янв 2015 : 		 MIKE SMITH поедет в тур с SNOT

12 дек 2014 : 		 Видео с выступления SNOT
Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»



John "Tumor" Fahnestock в недавнем интервью поговорил о том, какие у SNOT планы на ближайшее будущее:

«Что ж, я думаю, сейчас все совсем по-другому. Мы, в общем-то, говорим, что SNOT вернулись. В лице Andy мы наконец-то нашли то, о чем, по сути, мечтали. И я не хочу сказать ничего плохого о прошлых вокалистах, которые у нас были. Раньше, когда мы собирали SNOT, это не было похоже на "Мы исправляемся". Мы вернулись", что-нибудь в этом роде. Мы делали это скорее ради удовольствия, из любви к музыке, из любви к Jamie [Miller, SNOT drummer] и Mikey [Doling, SNOT guitarist], а также ко мне, играющему вместе. И мы решили: "Давайте выйдем и сыграем песни", но это не означало, что мы всерьез сказали: "Мы вернулись, и возвращаемся сюда, чтобы остаться и зажигать", как сейчас. И, как я уже сказал, это счастье, что я нашел Andy и то, что он делает. И, очевидно, реакция фанатов была исключительно положительной».

На вопрос, каково было вернуться на сцену под именем SNOT, он ответил:

«Да, возвращаясь с последнего тура и видя реакцию публики, мы прослезились. И это вызвало слезы на глазах у них, у наших поклонников. Я смотрел на улицу и видел плачущих людей, а там были 16-летние подростки, и они пели наши песни, и они знали все тексты, и они, б$$$ь, сходили с ума. И я совсем этого не ожидал. 10 лет назад, когда мы проезжали через эти районы, все было по-другому. Да, многое изменилось. Я думаю, что сейчас наблюдается большое возрождение групп 90-х, конца 90-х, они переживают полное возрождение. И я часто это вижу, и это хорошо — это действительно хорошо. Я полагаю, что этот стиль и металл [90-х] сейчас действительно возвращаются и принимаются всеми».




просмотров: 114

