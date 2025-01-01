сегодня



Лидер LINKIN PARK: «Emily феноменальна!»



В недавней беседе у лидера LINKIN PARK Mike'a Shinoda спросили, как ему реакция на Emily Armstrong поклонников группы:



«Это очень волнительное время. Это своего рода возрождение группы.



Мы начали собираться вместе несколько лет назад, и это был очень медленный и естественный процесс. Когда всё началось, мы не думали что-то вроде: "Мы собираемся возродить группу. Мы собираемся в турне". Мы просто собрались вместе и хотели посмотреть, что получится, если мы снова соберёмся, будем сочинять музыку и проводить время вместе. И мы надеялись, что всё так и будет, но для этого было нужно, чтобы многое сложилось правильно. И так и произошло. Поэтому мы очень благодарны за эту возможность и в восторге от новой музыки, тура и реакции фанатов».



Относительно того, как проходила работа с Emily и Colin, Mike ответил:



«Это было потрясающе. Когда они вступили в эту эру, в эту главу, они были уже хорошо подготовлены, они были готовы ко всему. Emily участвовала около 10 лет или больше в DEAD SARA. Колин играл в нескольких группах, прежде чем занялся продюсированием и сочинением музыки с другими людьми. И когда я встретил Colin'a, я сразу понял, что у нас очень похожий взгляд на музыку и похожий образ мышления. Я просто сочинял и продюсировал с ним, и вдруг он сел за барабанную установку, и я подумал: "О Боже. Он потрясающий барабанщик". И как оказалось, Rob [Bourdon], наш предыдущий барабанщик, не хотел больше играть. Так что для нас было сродни удаче, что мы уже знали такого классного парня. Emily — это настоящий феномен. Для нас найти такой голос, как у Честера, который встречается раз в поколение, а потом найти ещё один, как у Emily, — это просто невероятно».



На вопрос о том, как он понял, что Emily — «та самая», когда нужно было найти замену Честеру, Майк ответил:



«Дело не только в пении, потому что в мире тысячи прекрасных певцов. Я работал со множеством разных вокалистов, которые были очень талантливы, и я играл на концертах со множеством певцов, которые были очень талантливы, но есть нечто неосязаемое, что чувствуется, когда люди собираются в одной комнате и создают что-то вместе, и ты просто ощущаешь, что атмосфера такая лёгкая, мощная и непринуждённая. С ними легко общаться. Даже когда у вас есть разные мнения о том, что вы создаёте или делаете, это не превращается в споры. Никто не убивает энергию, атмосферу. И именно так у нас получилось с Emily и Colin. Но когда мы начали создавать музыку пару лет назад, мы обнаружили, что хотим делать с ними больше, потому что с ними было весело общаться, и мы всегда создавали вместе хорошие вещи».



Shinoda заявил, что он и его коллеги по группе LINKIN PARK не ожидали, что «From Zero» обретёт коммерческий успех:



«Когда мы создаём что-то, мы не думаем о хитах. Это вообще не главное. Прежде всего мы хотим любить то, что создаём, мы хотим исполнять это каждый вечер, мы хотим чувствовать, что это в творческом плане представляет важную главу для группы, и мы хотим гордиться тем, какое место эта музыка занимает в нашем каталоге. И именно так мы подходили к делу с самого начала. Конечно, бывают моменты, когда лейбл хочет выпустить сингл, и тогда приходится заниматься маркетингом и продвижением. И мне очень нравится это делать. Я люблю устраивать сюрпризы. Например, в начале нашего запуска новой эры LINKIN PARK мы сделали таймер на сайте группы, который отсчитывал время до нуля, и фанаты ждали, что что-то произойдёт, но ничего не произошло, он просто вернулся в исходное положение... Он дошёл до 3, 2, 1, 0, а потом появились 1, 2, 3, 4, 5, и фанаты разозлились. Но позже они поняли, что альбом называется «From Zero». Суть заключалась в том, что это было фактическое обозначение чего-то, что начнётся в этот момент и будет продолжаться до бесконечности. Это не просто обратный отсчёт до какого-то события, а потом всё заканчивается. Так что процесс создания подобных вещей и обмен ими с людьми — это для нас повседневность. Я не слишком увлекаюсь цифрами и сравнениями, разве что просто проверяю, чтобы понять: "Людям нравится? Как у нас дела с фанатами, может быть, с концертами? Фанаты в восторге от концертов?" И пока что тур был очень весёлым и масштабным, и, я думаю, каждый вечер он приносит много радости».







