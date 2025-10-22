×
Sacred Reich
Sacred Reich
США
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/sacredreich
Facebook:
https://www.facebook.com/Sacred-Reich-24848950195/
сегодня
DAVE MCCLAIN об уходе из SACRED REICH
DAVE MCCLAIN опубликовал следующее сообщение:
«Всем привет! Как, я уверен, вы слышали, я больше не являюсь участником в SACRED REICH.
С момента воссоединения в 2018 году мы сочиняли отличную музыку и весело проводили время вместе. Я решил двигаться дальше и желаю им всего наилучшего в будущем!
Если вы были на концерте SACRED REICH в течение последних 6 лет, мне было приятно выступить перед вами и познакомиться со многими из вас.
[Я] по-прежнему буду на 100% заниматься своим делом, будь то гастроли, запись, преподавание или просто игра в моей домашней студии.
Надеюсь снова увидеть вас всех в этом мире. А теперь возвращаемся в мою комнату для игры на барабанах!
Dave»
22 окт 2025
k
klim
Видел его живьем с Sacred Reich, барабанер огонь, даже чисто смотреть на него в кайф, на эти выверенные и четкие движения, далеко не все барабанеры так выглядят со стороны
