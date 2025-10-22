сегодня



DAVE MCCLAIN об уходе из SACRED REICH



DAVE MCCLAIN опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет! Как, я уверен, вы слышали, я больше не являюсь участником в SACRED REICH.



С момента воссоединения в 2018 году мы сочиняли отличную музыку и весело проводили время вместе. Я решил двигаться дальше и желаю им всего наилучшего в будущем!



Если вы были на концерте SACRED REICH в течение последних 6 лет, мне было приятно выступить перед вами и познакомиться со многими из вас.



[Я] по-прежнему буду на 100% заниматься своим делом, будь то гастроли, запись, преподавание или просто игра в моей домашней студии.



Надеюсь снова увидеть вас всех в этом мире. А теперь возвращаемся в мою комнату для игры на барабанах!



Dave»





