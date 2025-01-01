сегодня



Гитарист MASTODON нахваливает нового участника



BILL KELLIHER за пять дней до смерти Брента Хайндса поговорил на Dynamo Metalfest, Eindhoven, The Netherlands о недавнем пополнении в лице Nick'a Johnston'a:



«В прошлом у нас было много изменений, думаю, в этом году тоже, но все к лучшему. Сейчас у нас самый сильный состав из всех, какой у нас когда-либо был до этого. И это касается всех уровней — написания песен, гастролей, выступлений, просто дружеского общения. Честно говоря, это все равно, что долго находиться в отношениях с кем-то, кто на самом деле тебя больше не вдохновлял. Отношения стареют — такое случается — и у тебя появляется новая жена, или новая подружка, или что-то в этом роде. Это единственный способ, с которым я могу по-настоящему связать нынешнюю ситуацию, но это всего лишь зарождение новой группы. Наконец-то мы все работаем на одном уровне. И это та группа, в которой я всегда хотел быть, и она наконец-то здесь. Так что мы просто используем все преимущества».



Что касается Nick'a, который известен своей запоминающейся инструментальной музыкой, наполненной мелодиями, Bill сказал:



«Он чертовски хорош. И, что более важно, он просто очень скромный и очень рад быть там, где он есть, с нами. И он отлично вписывается в нашу компанию. И все мы довольно непринужденные ребята и не относимся к себе слишком серьезно. Я живу нашей музыкой и дышу ею как MASTODON каждый день. Но Nick, несомненно, становится одним из таких же. Поначалу это было странно, честно говоря, все было по-другому, потому что он уже не тот парень, который проработал 25 лет с нами, но он быстро адаптировался. И мы сочиняем вместе как сумасшедшие. Он всегда так рад, что продолжает работать. Он как ребенок в кондитерской, когда выходит на сцену. Он такой: "Да, я не могу дождаться, когда выйду и возьму конфету"».



По поводу того, как MASTODON в итоге наняли Nick'a на замену Бренту, Bill сказал:



«Мы нашли его — насколько помню, несколько лет назад он работал на гитаре с Brendon'ом Small'ом из DETHKLOK в Лос-Анджелесе. И вроде как, что Brann был в гостях у Brendon'a, нашего друга, он услышал Nick'a в студии и подумал: "Боже, кто этот парень? Этот парень очень, очень хорош". И он просто начал думать, что если что-то когда-нибудь произойдет, то, возможно, мы могли бы когда-нибудь поиграть с ним. Вот так все как-то само собой и вышло».



Далее он отметил, что для MASTODONT было важно найти кого-то, кто не только поддерживал бы музыкальную связь с другими ребятами в группе, но и подходил бы на личном уровне.



«Ты должен всем сердцем отдаваться тому, что делаешь, особенно если ты артист. Ты не можешь просто взять и притвориться. Я знаю, что если бы я притворялся, если бы я больше не хотел этим заниматься, я бы перестал это делать. Но я люблю свою группу, и мне нравится вся та тяжелая работа, которую мы в нее вложили. Это приносит свои плоды. Каждый день ты должен делать что-то позитивное для своей команды».



Касаясь разрыва MASTODON с Хайндсом, Bill сказал:



«Люди идут разными путями. И иногда вы делаете что-то по неправильным причинам. Это все равно, что быть в отношениях с кем-то. Ты хочешь развестись, но не знаешь, как это сделать. Ты не знаешь, как сказать им об этом. Это отчасти похоже».



Обращаясь непосредственно к Бренту, Bill сказал:



«Честно говоря, я просто желаю этому парню всего наилучшего. Я просто надеюсь, что он сможет найти то, что ему нравится, а мы продолжим делать то, что нравится нам».







