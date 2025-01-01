сегодня



SLAYER отметят сорокалетие Reign In Blood



SLAYER отметят сорокалетие альбома Reign In Blood 24 октября 2026 года в рамках выступления на Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas. Свое участие уже подтвердили SYSTEM OF A DOWN, DEFTONES, EVANESCENCE, THE PRODIGY, Marilyn Manson, KNOCKED LOOSE, AFI, MINISTRY, MASTODON, POWER TRIP и многие другие.







