JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса



Перед выступлением 19 октября на площадке Kia Forum, Los Angeles, музыканты JUDAS PRIEST передали чек на $100,000 шести членам пожарного департамента Лос-Анджелеса. Это был вклад группы в помощь людям, пострадавшим от недавних лесных пожаров в округе Лос-Анджелес и прилегающих районах.



Ранее в этом месяце был опубликован обзор, подготовленный по заказу города, в котором говорилось, что пожарному департаменту Лос-Анджелеса необходимо пересмотреть свою кадровую политику, усовершенствовать системы связи и усилить подготовку по борьбе с лесными пожарами после разрушительного пожара в Палисейдсе, унесшего жизни 12 человек и уничтожившего большую часть населения Пасифик-Палисейдс.







