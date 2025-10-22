Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса



zoom
Перед выступлением 19 октября на площадке Kia Forum, Los Angeles, музыканты JUDAS PRIEST передали чек на $100,000 шести членам пожарного департамента Лос-Анджелеса. Это был вклад группы в помощь людям, пострадавшим от недавних лесных пожаров в округе Лос-Анджелес и прилегающих районах.

Ранее в этом месяце был опубликован обзор, подготовленный по заказу города, в котором говорилось, что пожарному департаменту Лос-Анджелеса необходимо пересмотреть свою кадровую политику, усовершенствовать системы связи и усилить подготовку по борьбе с лесными пожарами после разрушительного пожара в Палисейдсе, унесшего жизни 12 человек и уничтожившего большую часть населения Пасифик-Палисейдс.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 окт 2025
Rutger
Там же критика была, что набранные в пожарные по повесточным квотам различные фрики неспособны нормально выполнять свои обязанности. Роб дает деньги на пересмотр кадровой политики, т.е. вышвыривание с работы гомодрильчиков. Похвально, когда интересы дела превыше всего.
22 окт 2025
T
ThrashCrow
Rutger, вообще-то потенциальные кандидаты проходят всевозможные тест на выносливость.. . Гетеро-не гетеро роли не играет.
просмотров: 269

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом