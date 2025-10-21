Arts
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 59
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Limp Bizkit

*



22 окт 2025 : 		 У басиста LIMP BIZKIT мог быть сердечный приступ

20 окт 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT почтил память басиста

19 окт 2025 : 		 Умер басист и один из основателей LIMP BIZKIT

12 сен 2025 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

30 июн 2025 : 		 LIMP BIZKIT разогрели METALLICA

10 окт 2024 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL

4 июл 2024 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

8 фев 2023 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

18 июл 2022 : 		 LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

11 май 2022 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе
У басиста LIMP BIZKIT мог быть сердечный приступ



21 октября представитель пожарной службы округа Сент-Джонс, штат Флорида, сообщил TMZ , что в субботу они отреагировали на звонок о "невосприимчивом человеке с остановкой сердца". Кроме того, представитель шерифа округа Сент-Джонс сообщил сайту таблоида, что "полицейские отреагировали на скорую смерть по этому адресу".

По данным Американского института охраны места преступления, смерть, наступившая при участии врача, — это смерть, "когда умерший был пациентом, находившимся под медицинским наблюдением в связи с серьезным или опасным для жизни заболеванием, которое, вероятно, приведет к смерти в течение относительно короткого периода времени (дней или месяцев, но не лет)".




