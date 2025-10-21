сегодня



У басиста LIMP BIZKIT мог быть сердечный приступ



21 октября представитель пожарной службы округа Сент-Джонс, штат Флорида, сообщил TMZ , что в субботу они отреагировали на звонок о "невосприимчивом человеке с остановкой сердца". Кроме того, представитель шерифа округа Сент-Джонс сообщил сайту таблоида, что "полицейские отреагировали на скорую смерть по этому адресу".



По данным Американского института охраны места преступления, смерть, наступившая при участии врача, — это смерть, "когда умерший был пациентом, находившимся под медицинским наблюдением в связи с серьезным или опасным для жизни заболеванием, которое, вероятно, приведет к смерти в течение относительно короткого периода времени (дней или месяцев, но не лет)".







