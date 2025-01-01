сегодня



Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника



ADRIAN SMITH в недавнем интервью Metal Hammer поговорил о книге "Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History". В частности, об уходе из IRON MAIDEN в 1981 году вокалиста Пола Ди'Анно и прихода Bruce Dickinson:



«Bruce — совершенно другой человек, не такой, как Пол. Он очень сосредоточен на своём ремесле. Он заботится о своём голосе. Bruce — это Bruce, и он, вероятно, чуть более профессиональный. Он как стихия. Bruce мог петь шесть вечеров подряд, а потом продолжать, продолжать и продолжать. Это позволило группе развиваться, гастролировать и продолжать свою деятельность».



На вопрос, повлияло ли на его игру на гитаре присоединение в декабре 1982 года барабанщика Nicko McBrain, заменившего Клайва Барра, Adrian ответил:



«Да, повлияло. Nick — это отдельное шоу, с очень характерным стилем. Думаю, с кем бы ты ни играл, это влияет на твою игру. В какой-то момент я думал, что он, пожалуй, был в техническом плане лучшим музыкантом в группе, потому что у него были эффектные приёмы, как их называют. Так что Nicko определённо оставил свой след».



Что касается объявления Nicko в декабре 2024 года о том, что он заканчивает гастрольную деятельность с IRON MAIDEN, и присоединения Simon Dawson в качестве замены McBrain, Adrian сказал:



«Всё уже никогда не будет прежним. Nick был очень важной частью группы. Он личность. По-прежнему не будет. Но это печально. У него случился инсульт, и физически он ничего не мог с этим поделать. Он пытался — мы все пытались ему помочь.



Как по мне, играть на барабанах в IRON MAIDEN — одно из самых тяжёлых занятий в физическом плане. В течение двух часов концерта нужно быть в полной готовности. И да, он отлично справился с последними турами, и это было потрясающе — он с честью вышел из этого положения. И он был невероятен на протяжении всех этих лет. Многие люди любили его. Мы все его любили и всё ещё любим. [Смеётся]. И он всегда будет частью группы, даже сейчас. Так что это было очень грустно. Пришёл Simon, и он знает, что Nick был важной частью группы. Но Nick дал ему своё благословение и пожелал ему удачи. Я всё ещё общаюсь с Nick'ом, и он сказал: "Удачи в туре". Потому что он всё ещё хочет, чтобы группа процветала, потому что он всё ещё ощущает себя её частью, и он действительно ей является. Но приятно поддерживать жизнь музыки. Я думаю, что это важнее всех нас — выйти на сцену и продолжать деятельность».







