Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 39
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 39
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
[= ||| все новости группы



*

Lordi

*



22 окт 2025 : 		 Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov

25 мар 2025 : 		 Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»

21 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

14 фев 2025 : 		 Новое видео LORDI

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

13 дек 2024 : 		 Новая песня LORDI

23 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 авг 2024 : 		 Новая песня LORDI

1 июл 2024 : 		 У LORDI готов альбом

26 сен 2023 : 		 Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»

14 май 2023 : 		 MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»

31 мар 2023 : 		 Новое видео LORDI

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

28 янв 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 янв 2023 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LORDI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov



zoom
“Cold Gin” (KISS cover) feat. Andrey Smirnov, видео LORDI, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом