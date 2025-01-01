×
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
42
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
39
Умер Эйс Фрейли
21
Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY
21
Lordi
Финляндия
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.lordi.org
Myspace:
http://www.myspace.com/lordi
Facebook:
https://www.facebook.com/LordiOfficial
22 окт 2025
:
Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov
25 мар 2025
:
Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»
21 мар 2025
:
Видео с текстом от LORDI
14 фев 2025
:
Новое видео LORDI
18 янв 2025
:
Видео с текстом от LORDI
13 дек 2024
:
Новая песня LORDI
23 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления LORDI
5 авг 2024
:
Новая песня LORDI
1 июл 2024
:
У LORDI готов альбом
26 сен 2023
:
Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»
14 май 2023
:
MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»
31 мар 2023
:
Новое видео LORDI
3 мар 2023
:
Видео с текстом от LORDI
28 янв 2023
:
Видео с текстом от LORDI
5 янв 2023
:
Новый альбом LORDI выйдет весной
11 дек 2022
:
Новая версия хита LORDI
23 ноя 2022
:
LORDI планируют новый альбом весной
25 сен 2022
:
Новый сингл бывшего басиста LORDI
7 сен 2022
:
Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом
14 июн 2022
:
LORDI выпустили новый сингл
8 июн 2022
:
LORDI нашли гитариста
10 май 2022
:
LORDI покинул гитарист
14 фев 2022
:
Видео с текстом от LORDI
10 янв 2022
:
Новая песня LORDI
20 дек 2021
:
Новая песня LORDI
26 ноя 2021
:
Новое видео LORDI
25 окт 2021
:
Новое видео LORDI
26 сен 2021
:
Новое видео LORDI
23 авг 2021
:
Детали нового семиальбомного релиза LORDI
7 апр 2021
:
Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук
17 окт 2020
:
Бывший басист LORDI выпускает альбом
19 май 2020
:
LORDI развлекаются на карантине
26 апр 2020
:
Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»
10 апр 2020
:
Видео с выступления LORDI
3 мар 2020
:
Видео с выступления LORDI
21 янв 2020
:
Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов
19 янв 2020
:
Видео с текстом от LORDI
25 дек 2019
:
Сольный сингл гитариста LORDI
1 дек 2019
:
Новое видео LORDI
9 ноя 2019
:
Видео с текстом от LORDI
9 окт 2019
:
Новый альбом LORDI выйдет зимой
23 июл 2019
:
Фрагмент концертного DVD LORDI
17 июн 2019
:
Концертное видео LORDI
25 май 2019
:
LORDI выпустят концертный DVD летом
15 мар 2019
:
Из LORDI уходит басист
5 май 2018
:
Новое видео LORDI
14 апр 2018
:
Видео с текстом от LORDI
5 апр 2018
:
Трек-лист нового альбома LORDI
8 мар 2018
:
Новый альбом LORDI выйдет весной
3 окт 2017
:
Mr. LORDI пригласил поклонников на концерты в России
26 авг 2016
:
Новое видео LORDI
14 июл 2016
:
Новый альбом LORDI выйдет в сентябре
11 июн 2016
:
Новый альбом LORDI выйдет в сентябре
28 сен 2015
:
LORDI начнут запись в декабре
30 окт 2014
:
Новое видео LORDI
24 окт 2014
:
Новая песня LORDI
21 окт 2014
:
Комиксы от LORDI
23 сен 2014
:
Новая песня LORDI
9 сен 2014
:
Новый альбом LORDI выйдет в октбяре
18 июл 2013
:
Профессиональное видео с выступления LORDI
5 мар 2013
:
LORDI на немецком TV
1 мар 2013
:
Новое видео LORDI
18 фев 2013
:
LORDI выступят на финале ирландского Евровидения
8 фев 2013
:
Видео с текстом от LORDI
25 янв 2013
:
Обложка нового сингла LORDI
25 янв 2013
:
Перенос даты выхода нового альбома LORDI
15 янв 2013
:
Детали нового альбома LORDI
17 дек 2012
:
LORDI на AFM RECORDS
16 ноя 2012
:
Документальный фильм о LORDI
25 июл 2012
:
Клавишница LORDI объявила о своём уходе
14 июл 2012
:
Третья выставка вокалиста LORDI
30 июн 2012
:
Обложка компиляции LORDI
14 июн 2012
:
LORDI начнут запись в сентябре
25 апр 2012
:
LORDI взяли нового барабанщика
15 фев 2012
:
Участники LORDI о смерти ударника
14 фев 2012
:
LORDI выпустят “Scarchives Vol. 1”
6 сен 2011
:
Фронтмен LORDI будет участвовать в реалити-шоу
31 дек 2010
:
Лидер LORDI о 'секрете' GWAR
26 окт 2010
:
Новый барабанщик LORDI
5 окт 2010
:
Из LORDI ушел барабанщик
4 окт 2010
:
Музыканты из LORDI вновь на конкурсе "Евровидение"?
25 сен 2010
:
Песня LORDI попадет в мюзикл
7 сен 2010
:
Новый альбом LORDI доступен для прослушивания
2 сен 2010
:
Семплы с нового альбома LORDI
20 авг 2010
:
Новое видео LORDI
11 авг 2010
:
Лидер LORDI о новом сингле
7 авг 2010
:
Обложка нового альбома и игра от LORDI
4 авг 2010
:
Новыe маски LORDI
5 июл 2010
:
LORDI исполнили новую песню на фестивале GODS OF METAL
26 май 2010
:
Название и дата выхода нового альбома LORDI
5 май 2010
:
LORDI заканчивают работу над новым альбомом
27 окт 2009
:
LORDI готовятся к записи нового альбома
15 июл 2008
:
LORDI выпустят сингл "Bite It Like A Bulldog" в августе
19 июн 2008
:
Персонажи LORDI появятся в ролевой игре “Deliverance, A New World”
4 май 2008
:
LORDI начали записывать новый альбом
9 мар 2008
:
LORDI выпустят переиздание альбома "Get Heavy"
4 янв 2008
:
LORDI: новый сингл доступен для свободного скачивания
7 дек 2007
:
LORDI записывают новый материал
30 окт 2007
:
LORDI примут участие в онлайн-чате
15 июн 2007
:
LORDI получили субсидию на съемку фильма
3 ноя 2006
:
Концертное видео LORDI в сети
25 сен 2006
:
LORDI : специальное издание "The Arockalypse"
11 сен 2006
:
Финны скупают Lordi-Cola
7 сен 2006
:
LORDI добрались до Книги Рекордов Гиннеса
29 авг 2006
:
Скандал вокруг книги о LORDI
24 авг 2006
:
Книга LORDI нашла своего читателя
23 авг 2006
:
В Финляндии появится LORDI-Cola
2 июн 2006
:
LORDI собрали в Хельсинки небывалую толпу
25 май 2006
:
Одна из площадей в Финляндии будет названа именем LORDI
23 май 2006
:
Видео пресс-конференции LORDI после победы на Евровидении
22 май 2006
:
Фронтмен LORDI о победе группы на Евровидении
21 май 2006
:
LORDI победили на Евровидении 2006
12 мар 2006
:
LORDI будут представлять Финляндию на конкурсе Евровидения
14 янв 2006
:
LORDI представили новых музыкантов
15 дек 2005
:
Участники TWISTED SISTER появятся на новом альбоме LORDI
10 ноя 2005
:
На новом альбоме LORDI будут гости
сегодня
Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov
“Cold Gin” (KISS cover) feat. Andrey Smirnov, видео LORDI, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 125
Сообщений нет