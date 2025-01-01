×
The Halo Effect
Швеция
Death Metal
https://www.thehaloeffect.band/
https://thehaloeffectse.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/thehaloeffectse/
22 окт 2025
Кавер-версия PHENOMENA от THE HALO EFFECT
18 сен 2025
Кавер-версия W.A.S.P. от THE HALO EFFECT
21 авг 2025
Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT
20 авг 2025
Новое видео THE HALO EFFECT
20 июн 2025
Кавер-версия DANZIG от THE HALO EFFECT
30 апр 2025
Визуальный ряд от THE HALO EFFECT
10 янв 2025
Новое видео THE HALO EFFECT
4 янв 2025
Басист THE HALO EFFECT: «Мы не соревнуемся с IN FLAMES»
12 дек 2024
Басист THE HALO EFFECT думает о книге
6 дек 2024
Новое видео THE HALO EFFECT
29 окт 2024
Новое видео THE HALO EFFECT
25 сен 2024
Новое видео THE HALO EFFECT
31 июл 2024
Новый альбом THE HALO EFFECT выйдет в начале 2025 года
2 фев 2024
Новое видео THE HALO EFFECT
22 ноя 2023
Новое видео THE HALO EFFECT
29 окт 2023
THE HALO EFFECT выпустят песню в этом году
12 сен 2023
Вокалист THE HALO EFFECT объясняет, почему гитарист не может
29 авг 2023
Новый THE HALO EFFECT не сильно отличается от прошлого диска
2 авг 2023
THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024
9 июл 2023
Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT
30 июн 2023
THE HALO EFFECT сводят новый альбом
19 май 2023
Новое видео THE HALO EFFECT
1 май 2023
Новый сингл THE HALO EFFECT выйдет весной
20 фев 2023
THE HALO EFFECT исполнили новые песни
18 окт 2022
Ремикс THE HALO EFFECT от IHSAHN
22 сен 2022
THE HALO EFFECT готовят ЕР
7 сен 2022
Гитарист THE HALO EFFECT — о своей зависимости
6 сен 2022
Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразовой»
1 сен 2022
Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT
22 авг 2022
Дебют THE HALO EFFECT стал первым в Швеции
13 авг 2022
Участие в IN FLAMES — клеймо для музыкантов THE HALO EFFECT?
12 авг 2022
Новое видео THE HALO EFFECT
1 авг 2022
Гитарист THE HAUNTED выступил с THE HALO EFFECT
27 июл 2022
THE HALO EFFECT — проект или группа? Отвечает вокалист
26 июл 2022
Гитарист THE HALO EFFECT: «Это мой приоритет»
24 июл 2022
Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT
19 июл 2022
Гитарист THE HALO EFFECT — о здоровье JESPER'a STRÖMBLAD'a
14 июл 2022
Вокалист THE HALO EFFECT: «Мы сразу решили, что не будем изобретать что-то новое»
23 июн 2022
Басист THE HALO EFFECT заявил, что у группы не было намерения насолить IN FLAMES
12 июн 2022
THE HALO EFFECT дебютировали на сцене
11 июн 2022
THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES
3 июн 2022
Новая песня THE HALO EFFECT
13 апр 2022
Новое видео THE HALO EFFECT
21 янв 2022
Новое видео THE HALO EFFECT
21 янв 2022
Новая песня THE HALO EFFECT
18 ноя 2021
Как бывшие участники IN FLAMES собрались в THE HALO EFFECT
9 ноя 2021
Новое видео THE HALO EFFECT
9 ноя 2021
Новая песня THE HALO EFFECT
2 ноя 2021
THE HALO EFFECT нашли лейбл
1 ноя 2021
Тизер нового клипа THE HALO EFFECT
29 окт 2021
Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT
сегодня
Кавер-версия PHENOMENA от THE HALO EFFECT
THE HALO EFFECT представили собственное прочтение композиции PHENOMENA "Dance With The Devil". Этот трек взят из нового ЕР
+1
-0
просмотров: 135
