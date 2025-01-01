Arts
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
Valiant Sentinel

Новое видео VALIANT SENTINEL



"War In Heaven", новое видео VALIANT SENTINEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺", релиз которого намечен на 16 января на 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗴𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀.




просмотров: 50

