Новости
*

Brutus

сегодня

Концертное видео BRUTUS



Paradise (Live in Brussels), новое концертное видео BRUTUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из концертного релиза 'Live in Brussels', выходящего 28 ноября на Hassle Records на тройном виниле, двойном CD, двойной кассете и VHS.




просмотров: 65

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом