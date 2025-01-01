Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
*

Charlotte Wessels

*



22 окт 2025 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

6 ноя 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS об уходе из DELAIN

4 ноя 2024 : 		 Студийное видео от CHARLOTTE WESSELS

10 окт 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера

18 сен 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

28 авг 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

11 июл 2024 : 		 SIMONE SIMONS в новом видео CHARLOTTE WESSELS

14 июн 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

17 май 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

12 апр 2024 : 		 Новый альбом CHARLOTTE WESSELS выйдет осенью

12 янв 2024 : 		 Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS

9 янв 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу

17 дек 2022 : 		 SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP

23 окт 2022 : 		 Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS

7 окт 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

22 сен 2022 : 		 CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN

1 сен 2022 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

28 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

1 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

13 май 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

26 ноя 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню

1 сен 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

17 авг 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

26 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

1 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео

3 июн 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустит дебют осенью
Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS



BACKUP PLAN ft Asger Mygind (VOLA), новое видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS, доступно ниже.




просмотров: 56

