26 окт 2025



TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»



TRACY G в недавнем интервью обсудил то, что его новые записи очень далеки от металла 90-х:



«Я ничего не имею против фанатов, который любят тяжёлый металл, я люблю их, я люблю людей, которые любят этот вид музыки, но они, как правило, ограничены в своих взглядах и думают, что если ты играешь в SLAYER, MEGADETH или METALLICA, то это единственная музыка, которую ты слушаешь, и единственная музыка, которую ты можешь исполнять. Вот как они думают. А им следует открыться и задуматься: "Подождите-ка минутку". И я готов поспорить, что 90 процентов участников этих групп, если их спросить, любят такие вещи, которые вас удивят. А если они пойдут дальше, если они будут заниматься сольной карьерой вне своей группы, то могут выпустить Бог знает что. И тогда вы подумаете: "Этот парень — более разносторонний, чем я предполагал".



Я ничего не имею против DIO и против того, что я создал с ним, — я люблю это больше всего на свете. "Strange Highways", "Angry Machines", вещи из той эпохи, которые я создал. Конечно же, я горжусь этим, конечно, я люблю это и, конечно, я вложил в это сто процентов самого себя. Ладно. А как насчёт другого? Я не останавливаюсь на достигнутом. Нужно продолжать. Было и другое до этого, и будет и после. Это не значит, что это всё, на что я способен. По-моему, фанатам стоило бы немного поучиться. Но кто я такой, чтобы учить их? Я не хочу сказать, что они ограничены, что они ограничивают себя, думая так, но я чувствую, что это так. Им стоило бы дать шанс другой музыке».







+0 -0



просмотров: 194

