сегодня



FEAR FACTORY на 99 % в новом материале



Dino Cazares в недавнем интервью ответил, как дела с новым альбомом:



«Мы на 99 % вовлечены в процесс [создания нового альбома FEAR FACTORY]. Один из главных моментов — это выбор того, кто будет [заниматься] сведением альбома. Так что вся эта информация будет опубликована в ближайшее время».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 89

