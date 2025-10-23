Arts
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 44
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
*

Fear Factory

*



23 окт 2025 : 		 FEAR FACTORY на 99 % в новом материале

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»
FEAR FACTORY на 99 % в новом материале



Dino Cazares в недавнем интервью ответил, как дела с новым альбомом:

«Мы на 99 % вовлечены в процесс [создания нового альбома FEAR FACTORY]. Один из главных моментов — это выбор того, кто будет [заниматься] сведением альбома. Так что вся эта информация будет опубликована в ближайшее время».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 окт 2025
Soror
Кто кто? Энди Снип)
23 окт 2025
WahrandPhain
Блядь, как же они нелепо выглядят с этими сложенными лапками на груди.
просмотров: 89

