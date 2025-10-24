Arts
LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 45
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»



zoom
David Ellefson и Jeff Young 21 октября были гостями Fox Rochester's "ARC Rochester" и в рамках этого разговора David коснулся темы влияния MEGADETH:

«Когда мы создавали MEGADETH, у нас был ориентир — сочинять очень эпичную музыку, которая могла бы стать саундтреком. Если закрыть глаза, то почти можно увидеть картинку. А ещё — музыку, которая не подвержена времени. И я думаю, что наша музыка действительно выдержала испытание временем. Она не устарела. Никто не скажет о ней: "Это что-то из 80-х" или "Это что-то из 90-х". Я официально заявляю, что музыка MEGADETH во всём трэше является самой актуальной и, вероятно, лучше всего выдержит испытание временем и будет наиболее популярна среди людей, которые не являются металлистами».

На тему того, как тяжёлая музыка эволюционировала на протяжении десятилетий, особенно в том, что касается некоторых новых, более экстремальных металл-групп, David сказал:

«Я помню, мы были в туре с Ронни Джеймсом Дио, который является иконой, — это было в 1988 году — и однажды в туре мы разговаривали с ним о том, как появляется следующее поколение музыкантов. И наш трэш-металл был действительно тяжёлым по сравнению с тем, что делал он. Затем появились группы в масках — SLIPKNOT, MUDVAYNE и остальные — так что музыка становилась всё тяжелее и тяжелее.

Рок-н-ролл всегда раздвигал границы, начиная с Элвиса Пресли. Это его суть.

Я помню, как видел воссоединение KISS в 1996 году. Мы с Marty пошли на концерт, и я смотрел на нас и думал, что, несмотря на то, что это было тяжело, мрачно и устрашающе, и наши родители не хотели, чтобы мы это слушали, к тому времени это было уже как семейное развлечение из-за того, как всё прогрессировало. И, вероятно, с трэш-металлом будет то же самое. Наша музыка на самом деле довольно мелодична. Она тяжёлая, но мелодичная. Её можно слушать. Так что я считаю, что это суть рок-н-ролла. Молодое поколение всегда творит и раздвигает границы немного дальше».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 окт 2025
father
"Наша" музыка - это громко сказано:)
И музыка Megadeth уже не прошла испытание временем
24 окт 2025
Red One
father, почему это
24 окт 2025
Equitant
Как же сладко заливается соловьём :D
Ну блин, говорил бы уже прямо: "Очень мечтаю, чтобы меня пригласили в прощальный тур Меги и дали что-то на нём заработать" - честнее бы было.
24 окт 2025
Rutger
Еще годик-другой, и будет "Когда я взял Дэйва в Megadeth..."
24 окт 2025
father
Rutger, или "Когда я подговорил пацанов из Металлики отдать мне Дэйва"
24 окт 2025
P
Petrovich Sexyy
Хуйню городит. Наверное от застенчивости. Все же знают, что самые актуальные в трэше - это Kings Of Trash!
24 окт 2025
k
klim
В е д у щ и й. Расскажите о влиянии Metadeth.
Д э й в Э л л е ф с о н. Metadeth - самые актуальные в трэше.

Достает дрочило и начинает наяривать. Женщины убегают со сцены, публика аплодирует.

Д э й в Э л л е ф с о н. (кланяется и уходит)
просмотров: 440

