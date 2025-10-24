сегодня



DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»



David Ellefson и Jeff Young 21 октября были гостями Fox Rochester's "ARC Rochester" и в рамках этого разговора David коснулся темы влияния MEGADETH:



«Когда мы создавали MEGADETH, у нас был ориентир — сочинять очень эпичную музыку, которая могла бы стать саундтреком. Если закрыть глаза, то почти можно увидеть картинку. А ещё — музыку, которая не подвержена времени. И я думаю, что наша музыка действительно выдержала испытание временем. Она не устарела. Никто не скажет о ней: "Это что-то из 80-х" или "Это что-то из 90-х". Я официально заявляю, что музыка MEGADETH во всём трэше является самой актуальной и, вероятно, лучше всего выдержит испытание временем и будет наиболее популярна среди людей, которые не являются металлистами».



На тему того, как тяжёлая музыка эволюционировала на протяжении десятилетий, особенно в том, что касается некоторых новых, более экстремальных металл-групп, David сказал:



«Я помню, мы были в туре с Ронни Джеймсом Дио, который является иконой, — это было в 1988 году — и однажды в туре мы разговаривали с ним о том, как появляется следующее поколение музыкантов. И наш трэш-металл был действительно тяжёлым по сравнению с тем, что делал он. Затем появились группы в масках — SLIPKNOT, MUDVAYNE и остальные — так что музыка становилась всё тяжелее и тяжелее.



Рок-н-ролл всегда раздвигал границы, начиная с Элвиса Пресли. Это его суть.



Я помню, как видел воссоединение KISS в 1996 году. Мы с Marty пошли на концерт, и я смотрел на нас и думал, что, несмотря на то, что это было тяжело, мрачно и устрашающе, и наши родители не хотели, чтобы мы это слушали, к тому времени это было уже как семейное развлечение из-за того, как всё прогрессировало. И, вероятно, с трэш-металлом будет то же самое. Наша музыка на самом деле довольно мелодична. Она тяжёлая, но мелодичная. Её можно слушать. Так что я считаю, что это суть рок-н-ролла. Молодое поколение всегда творит и раздвигает границы немного дальше».







