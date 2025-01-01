Arts
Новости
*

The Cult

*



23 окт 2025 : 		 Участники THE CULT завязывают с турами

9 сен 2025 : 		 Винилы THE CULT выйдут осенью

5 июл 2025 : 		 У THE CULT нет новой музыки

22 апр 2025 : 		 Видео полного выступления THE CULT

14 мар 2025 : 		 Вокалист THE CULT о новой музыке

20 фев 2025 : 		 THE CULT работают над новыми песнями

9 июл 2024 : 		 Вокалист THE CULT: «Страсти у нас достаточно!»

14 янв 2024 : 		 Видео с выступления THE CULT

15 авг 2023 : 		 IAN ASTBURY и BILLY DUFFY исполнят музыку DEATH CULT

30 мар 2023 : 		 Новое видео THE CULT

2 ноя 2022 : 		 Гитарист THE CULT: «ЭлЭй уже не торт»

31 окт 2022 : 		 Фронтмен THE CULT считает, что их новая пластинка лучшая из лучших

19 окт 2022 : 		 Новое видео THE CULT

8 сен 2022 : 		 Новая песня THE CULT

26 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

8 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

29 май 2022 : 		 Основная часть альбома THE CULT готова

26 авг 2021 : 		 THE CULT отменили все шоу на 2021

14 июн 2021 : 		 THE CULT думают об альбоме

1 дек 2020 : 		 Гитарист THE CULT продает дом

16 авг 2020 : 		 THE CULT записывают альбом

2 июл 2020 : 		 THE CULT — о работе над новым материалом

7 май 2020 : 		 THE CULT на BLACK HILL RECORDS

27 дек 2019 : 		 Видео с выступления THE CULT

12 дек 2019 : 		 THE CULT работают над новым материалом

9 авг 2019 : 		 Лидер THE CULT о новом материале
Участники THE CULT завязывают с турами



Участники THE CULT, Ian Astbury и Billy Duffy опубликовали следующее сообщение:

«У матери-природы есть цикл изменений и эволюции, который неизбежен. Фазы Луны меняются, приливы и отлив падают. Перемены необходимы для созидания и возрождения. Именно с учетом этого, в связи с оставшимися концертами нашего нынешнего североамериканского тура THE CULT/DEATH CULT 8525, мы решили отказаться от гастролей на неопределенное время. За последние несколько лет мы много гастролировали, и теперь мы сосредоточимся на сочинении, записи новой музыки и изучении других проектов, о которых станет известно со временем. Для нас настало время обратиться к себе, чтобы зарядить наши духовные батарейки.

Когда мы вернемся на сцену, мы будем излучать еще больший огонь и энергию, которыми мы поделимся со всеми вами.

У нас общие узы, и они не будут разорваны, а просто приостановлены. До тех пор у нас в текущем туре осталось пять концертов, кульминацией которых станет концерт в Shrine в Лос-Анджелесе 30 октября. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на этом невероятном празднике, посвященном 40-летию THE CULT и DEATH CULT.

От всей души благодарим вас за любовь и поддержку. Это помогает нам выжить».

Billy добавил: «Это были прекрасные три года, когда мы прославляли нашу музыку в кругу семьи CULT по всему миру. Теперь пришло время вернуться домой и провести время со своими семьями, создавая новую музыку».

Ian: «Я выражаю глубочайшую благодарность всем, кто посетил наш концерт и погрузился в наш мир. Я глубоко благодарен за то, что был связан с нашей культовой семьей, поскольку мы готовимся к нашим последним пяти концертам в течение некоторого времени, и мы пользуемся возможностью глубже погрузиться в наши следующие творческие приключения. Будет раскрыто больше. Благословений вам всем»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
