сегодня



Участники THE CULT завязывают с турами



Участники THE CULT, Ian Astbury и Billy Duffy опубликовали следующее сообщение:



«У матери-природы есть цикл изменений и эволюции, который неизбежен. Фазы Луны меняются, приливы и отлив падают. Перемены необходимы для созидания и возрождения. Именно с учетом этого, в связи с оставшимися концертами нашего нынешнего североамериканского тура THE CULT/DEATH CULT 8525, мы решили отказаться от гастролей на неопределенное время. За последние несколько лет мы много гастролировали, и теперь мы сосредоточимся на сочинении, записи новой музыки и изучении других проектов, о которых станет известно со временем. Для нас настало время обратиться к себе, чтобы зарядить наши духовные батарейки.



Когда мы вернемся на сцену, мы будем излучать еще больший огонь и энергию, которыми мы поделимся со всеми вами.



У нас общие узы, и они не будут разорваны, а просто приостановлены. До тех пор у нас в текущем туре осталось пять концертов, кульминацией которых станет концерт в Shrine в Лос-Анджелесе 30 октября. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на этом невероятном празднике, посвященном 40-летию THE CULT и DEATH CULT.



От всей души благодарим вас за любовь и поддержку. Это помогает нам выжить».



Billy добавил: «Это были прекрасные три года, когда мы прославляли нашу музыку в кругу семьи CULT по всему миру. Теперь пришло время вернуться домой и провести время со своими семьями, создавая новую музыку».



Ian: «Я выражаю глубочайшую благодарность всем, кто посетил наш концерт и погрузился в наш мир. Я глубоко благодарен за то, что был связан с нашей культовой семьей, поскольку мы готовимся к нашим последним пяти концертам в течение некоторого времени, и мы пользуемся возможностью глубже погрузиться в наши следующие творческие приключения. Будет раскрыто больше. Благословений вам всем»







+0 -0



просмотров: 16

