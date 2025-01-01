Arts
Новости
RUSH продолжают добавлять новые концерты



Из-за огромного спроса на билеты, RUSH добавили по второму шоу в каждом из недавно анонсированных 17 городах тура "Fifty Something":

Jun. 07 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)
Jun. 09 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)
Jun. 11 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)
Jun. 13 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)
Jun. 18 - Mexico City, MX - Palacio de los Deportes (sold out)
Jun. 20 - Mexico City, MX - Palacio de los Deportes (new date)
Jun. 24 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)
Jun. 26 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)
Jun. 28 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)
Jun. 30 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)
Jul. 16 - Chicago, IL - United Center (sold out)
Jul. 18 - Chicago, IL - United Center (sold out)
Jul. 20 - Chicago, IL - United Center (sold out)
Jul. 22 - Chicago, IL - United Center (sold out)
Jul. 28 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)
Jul. 30 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)
Aug. 01 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)
Aug. 03 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)
Aug. 07 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)
Aug. 09 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)
Aug. 11 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)
Aug. 13 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)
Aug. 21 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena
Aug. 23 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena (new date)
Aug. 26 - Detroit, MI - Little Caesars Arena
Aug. 28 - Detroit, MI - Little Caesars Arena (new date)
Sep. 2 - Montreal, QC - Bell Centre
Sep. 4 - Montreal, QC - Bell Centre (new date)
Sep. 12 - Boston, MA - TD Garden
Sep. 14 - Boston, MA - TD Garden (new date)
Sep. 17 - Cleveland, OH - Rocket Arena (sold out)
Sep. 19 - Cleveland, OH - Rocket Arena (sold out)
Sep. 23 - San Antonio, TX - Frost Bank Center
Sep. 25 - San Antonio, TX - Frost Bank Center (new date)
Oct. 5 - Denver, CO - Ball Arena
Oct. 7 - Denver, CO - Ball Arena (new date)
Oct. 10 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena
Oct. 12 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena (new date)
Oct. 15 - San Jose, CA - SAP Center
Oct. 17 - San Jose, CA - SAP Center (new date)
Oct. 25 - Washington D.C. - Capital One Arena
Oct. 27 - Washington D.C. - Capital One Arena (new date)
Oct. 30 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena
Nov. 1 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena (new date)
Nov. 5 - Hollywood, FL - Hard Rock Live
Nov. 7 - Hollywood, FL - Hard Rock Live (new date)
Nov. 9 - Tampa, FL - Benchmark International Arena
Nov. 11 - Tampa, FL - Benchmark International Arena (new date)
Nov. 20 - Charlotte, NC - Spectrum Center
Nov. 22 - Charlotte, NC - Spectrum Center (new date)
Nov. 25 - Atlanta, GA - State Farm Arena
Nov. 27 - Atlanta, GA - State Farm Arena (new date)
Dec. 1 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena
Dec. 3 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena (new date)
Dec. 10 - Edmonton, AB - Rogers Place
Dec. 12 - Edmonton, AB - Rogers Place (new date)
Dec. 15 - Vancouver, BC - Rogers Arena
Dec. 17 - Vancouver, BC - Rogers Arena (new date)




просмотров: 66

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
