RUSH продолжают добавлять новые концерты



Из-за огромного спроса на билеты, RUSH добавили по второму шоу в каждом из недавно анонсированных 17 городах тура "Fifty Something":



Jun. 07 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)

Jun. 09 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)

Jun. 11 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)

Jun. 13 - Los Angeles, CA - Kia Forum (sold out)

Jun. 18 - Mexico City, MX - Palacio de los Deportes (sold out)

Jun. 20 - Mexico City, MX - Palacio de los Deportes (new date)

Jun. 24 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)

Jun. 26 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)

Jun. 28 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)

Jun. 30 - Fort Worth, TX - Dickies Arena (sold out)

Jul. 16 - Chicago, IL - United Center (sold out)

Jul. 18 - Chicago, IL - United Center (sold out)

Jul. 20 - Chicago, IL - United Center (sold out)

Jul. 22 - Chicago, IL - United Center (sold out)

Jul. 28 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)

Jul. 30 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)

Aug. 01 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)

Aug. 03 - New York, NY - Madison Square Garden (sold out)

Aug. 07 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)

Aug. 09 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)

Aug. 11 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)

Aug. 13 - Toronto, ON - Scotiabank Arena (sold out)

Aug. 21 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena

Aug. 23 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena (new date)

Aug. 26 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Aug. 28 - Detroit, MI - Little Caesars Arena (new date)

Sep. 2 - Montreal, QC - Bell Centre

Sep. 4 - Montreal, QC - Bell Centre (new date)

Sep. 12 - Boston, MA - TD Garden

Sep. 14 - Boston, MA - TD Garden (new date)

Sep. 17 - Cleveland, OH - Rocket Arena (sold out)

Sep. 19 - Cleveland, OH - Rocket Arena (sold out)

Sep. 23 - San Antonio, TX - Frost Bank Center

Sep. 25 - San Antonio, TX - Frost Bank Center (new date)

Oct. 5 - Denver, CO - Ball Arena

Oct. 7 - Denver, CO - Ball Arena (new date)

Oct. 10 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

Oct. 12 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena (new date)

Oct. 15 - San Jose, CA - SAP Center

Oct. 17 - San Jose, CA - SAP Center (new date)

Oct. 25 - Washington D.C. - Capital One Arena

Oct. 27 - Washington D.C. - Capital One Arena (new date)

Oct. 30 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena

Nov. 1 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena (new date)

Nov. 5 - Hollywood, FL - Hard Rock Live

Nov. 7 - Hollywood, FL - Hard Rock Live (new date)

Nov. 9 - Tampa, FL - Benchmark International Arena

Nov. 11 - Tampa, FL - Benchmark International Arena (new date)

Nov. 20 - Charlotte, NC - Spectrum Center

Nov. 22 - Charlotte, NC - Spectrum Center (new date)

Nov. 25 - Atlanta, GA - State Farm Arena

Nov. 27 - Atlanta, GA - State Farm Arena (new date)

Dec. 1 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena

Dec. 3 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena (new date)

Dec. 10 - Edmonton, AB - Rogers Place

Dec. 12 - Edmonton, AB - Rogers Place (new date)

Dec. 15 - Vancouver, BC - Rogers Arena

Dec. 17 - Vancouver, BC - Rogers Arena (new date)







