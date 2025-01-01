сегодня



BON JOVI возвращается с концертами



BON JOVI анонсировали выступления в рамках поддержки последнего альбома Forever, которые стартуют летом следующего года в Нью-Йорке:



July 07 - New York, Madison Square Garden

July 09 - New York, Madison Square Garden

July 12 - New York, Madison Square Garden

July 14 - New York, Madison Square Garden

August 28 - Edinburgh, UK, Scottish Gas Murrayfield Stadium

August 30 - Dublin, Ireland, Croke Park

September 04 - London, UK, Wembley Stadium



Jon: «В этом объявлении много радости — радости от того, что мы можем провести эти вечера вместе с нашими замечательными фанатами, и радости от того, что группа может быть вместе. Мне повезло, что я могу каждый вечер дарить свет зрителям и отражаться в их глазах, получая потрясающий коллективный опыт — я могу присутствовать на наших концертах. Я много говорил о своей благодарности, но повторю еще раз: я глубоко благодарен фанатам и братству этой группы за то, что они проявили терпение и дали мне время, необходимое для выздоровления и подготовки к гастролям. Я готов и взволнован!»







