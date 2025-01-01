Arts
Новости
Новости
Bon Jovi

23 окт 2025 : 		 BON JOVI возвращается с концертами

14 окт 2025 : 		 JON BON JOVI: «Песни с гостями стали только лучше!»

28 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 авг 2025 : 		 Новое видео BON JOVI

28 авг 2025 : 		 BON JOVI выпустят новую версию Forever с гостями

27 авг 2025 : 		 TICO TORRES остается в BON JOVI

21 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI'03

26 мар 2025 : 		 BON JOVI'01 в акустике

25 мар 2025 : 		 Концертное видео BON JOVI '91

2 мар 2025 : 		 BON JOVI готовит альбом дуэтов

17 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI 1988 года

16 янв 2025 : 		 Антология BON JOVI выйдет летом

14 янв 2025 : 		 Винил BON JOVI выйдет зимой

17 ноя 2024 : 		 Новое видео BON JOVI x PITBULL

14 окт 2024 : 		 JON BON JOVI за Камалу Харрис

13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI
BON JOVI возвращается с концертами



zoom
BON JOVI анонсировали выступления в рамках поддержки последнего альбома Forever, которые стартуют летом следующего года в Нью-Йорке:

July 07 - New York, Madison Square Garden
July 09 - New York, Madison Square Garden
July 12 - New York, Madison Square Garden
July 14 - New York, Madison Square Garden
August 28 - Edinburgh, UK, Scottish Gas Murrayfield Stadium
August 30 - Dublin, Ireland, Croke Park
September 04 - London, UK, Wembley Stadium

Jon: «В этом объявлении много радости — радости от того, что мы можем провести эти вечера вместе с нашими замечательными фанатами, и радости от того, что группа может быть вместе. Мне повезло, что я могу каждый вечер дарить свет зрителям и отражаться в их глазах, получая потрясающий коллективный опыт — я могу присутствовать на наших концертах. Я много говорил о своей благодарности, но повторю еще раз: я глубоко благодарен фанатам и братству этой группы за то, что они проявили терпение и дали мне время, необходимое для выздоровления и подготовки к гастролям. Я готов и взволнован!»




просмотров: 63

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
