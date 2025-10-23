сегодня



Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT



TESTAMENT представили собственное прочтение хита METALLICA "Seek & Destroy", который будет включен в выходящий 14 ноября сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":



01. Hit The Lights - TAILGUNNER

02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY

03. Motorbreath - SOEN

04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG

05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON

06. Whiplash - MOTÖRHEAD

07. Phantom Lord - SAXON

08. No Remorse - DIAMOND HEAD

09. Seek & Destroy - TESTAMENT

10. Metal Militia - RAVEN







+0 -0



( 1 ) просмотров: 78

