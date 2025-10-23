Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
23 окт 2025 : Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»
Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT



zoom
TESTAMENT представили собственное прочтение хита METALLICA "Seek & Destroy", который будет включен в выходящий 14 ноября сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":

01. Hit The Lights - TAILGUNNER
02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY
03. Motorbreath - SOEN
04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG
05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON
06. Whiplash - MOTÖRHEAD
07. Phantom Lord - SAXON
08. No Remorse - DIAMOND HEAD
09. Seek & Destroy - TESTAMENT
10. Metal Militia - RAVEN




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 окт 2025
Red One
вот и думайте
просмотров: 78

