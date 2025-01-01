сегодня



GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»



GEEZER BUTLER стал гостем подкаста Gabbing With Girlfriends, который ведёт его жена и менеджер Gloria Butler. Во время беседы ему был задан ряд вопросов, присланных зрителями, в том числе о его первоначальной реакции на предложение выступить на мероприятии «Back To The Beginning» в июле в Вилла-Парке в Бирмингеме, Великобритания. Этот концерт стал последним выступлением Оззи Осборна и BLACK SABBATH, а чуть более двух недель после него Оззи скончался:



«Я думал о том, как все будут себя чувствовать. Я знал, что у Оззи со здоровьем не очень. Я знал, что Bill Ward уже некоторое время неважно себя чувствовал. Tony Iommi был готов выступить, если все остальные будут готовы. И я сразу же сказал: "Да, я согласен". Тем более что концерт проходил на Villa Park, домашнем стадионе моей футбольной команды и одном из первых мест, где я побывал, будучи ещё маленьким ребёнком».



Geezer заявил, что это событие было особенно значимым для него, потому что он почти десять лет не общался с некоторыми из своих коллег по группе. Он сказал своей жене:



«Так как ты и Шэрон Осборн поссорились, я не видел Оззи около шести лет после последнего концерта. Потом вы с Шэрон помирились, и всё снова стало нормально, и было здорово наконец-то снова поговорить с Оззи. Мы писали друг другу сообщения каждый день. Он присылал мне приколы, и я присылал ему приколы. Было здорово снова общаться после всех этих лет. Он, пожалуй, мой самый старый друг. Я знаю его 57 лет, так что было здорово снова начать общаться».



Geezer вспомнил репетиции «Back To The Beginning»:



«Когда мы собираемся вместе, создаётся ощущение, будто мы виделись неделю назад, хотя прошло шесть или семь лет, или сколько там. Конечно, Тони шутил над Биллом, потому что он все время говорил, что тот похож на Голлума. [Смеётся]. Единственное, что меня потрясло, — это когда пришел Оззи. Я знал, что Оззи очень болен, но не осознавал, насколько. Мы репетировали втроём. Я, Tony и Bill начали и репетировали первые два дня, чтобы подобрать музыку, решить, какие песни мы будем исполнять. А на третий день появился Оззи, и ему помогали два помощника. Я был просто шокирован, увидев его в таком состоянии. И, конечно, будучи Оззи, он не мог не пошутить и не рассказать пару анекдотов. Ему приготовили кресло, чтобы он мог сидеть и петь песни, потому что он не мог стоять. Я думаю, мы отрепетировали шесть или семь песен и выбрали из них четыре или пять. Мы знали, что из-за ограниченного времени мы сможем исполнить только четыре или пять композиций, и выбрали те четыре или пять песен, которые звучали лучше всего и которые нам были наиболее удобны. А после этого мы снова стали старыми BLACK SABBATH. Оззи мог сделать это только один раз — отрепетировать песни один раз, а потом он уходил, и мы продолжали. Нам нужно было хорошо сыграть соло».



Geezer добавил, что он и другие участники BLACK SABBATH продолжили с того места, на котором остановились много лет назад:



«Да, мы всегда так делаем. Никогда не было никакого эгоизма или обид друг на друга. Это весело, когда Tony, как обычно, начинает подшучивать над Bill'ом. Bill любит, когда над ним подшучивают. Было забавно повторять старые шутки, говорить о тех же старых вещах. Это здорово».



Упомянув тот факт, что Оззи скончался всего через 17 дней после «Back To The Beginning», Geezer сказал:



«Я рад, что всё сложилось именно так, что мы закончили на такой высокой ноте».







+0 -0



просмотров: 234

