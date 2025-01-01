Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 43
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 43
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»



zoom
GEEZER BUTLER стал гостем подкаста Gabbing With Girlfriends, который ведёт его жена и менеджер Gloria Butler. Во время беседы ему был задан ряд вопросов, присланных зрителями, в том числе о его первоначальной реакции на предложение выступить на мероприятии «Back To The Beginning» в июле в Вилла-Парке в Бирмингеме, Великобритания. Этот концерт стал последним выступлением Оззи Осборна и BLACK SABBATH, а чуть более двух недель после него Оззи скончался:

«Я думал о том, как все будут себя чувствовать. Я знал, что у Оззи со здоровьем не очень. Я знал, что Bill Ward уже некоторое время неважно себя чувствовал. Tony Iommi был готов выступить, если все остальные будут готовы. И я сразу же сказал: "Да, я согласен". Тем более что концерт проходил на Villa Park, домашнем стадионе моей футбольной команды и одном из первых мест, где я побывал, будучи ещё маленьким ребёнком».

Geezer заявил, что это событие было особенно значимым для него, потому что он почти десять лет не общался с некоторыми из своих коллег по группе. Он сказал своей жене:

«Так как ты и Шэрон Осборн поссорились, я не видел Оззи около шести лет после последнего концерта. Потом вы с Шэрон помирились, и всё снова стало нормально, и было здорово наконец-то снова поговорить с Оззи. Мы писали друг другу сообщения каждый день. Он присылал мне приколы, и я присылал ему приколы. Было здорово снова общаться после всех этих лет. Он, пожалуй, мой самый старый друг. Я знаю его 57 лет, так что было здорово снова начать общаться».

Geezer вспомнил репетиции «Back To The Beginning»:

«Когда мы собираемся вместе, создаётся ощущение, будто мы виделись неделю назад, хотя прошло шесть или семь лет, или сколько там. Конечно, Тони шутил над Биллом, потому что он все время говорил, что тот похож на Голлума. [Смеётся]. Единственное, что меня потрясло, — это когда пришел Оззи. Я знал, что Оззи очень болен, но не осознавал, насколько. Мы репетировали втроём. Я, Tony и Bill начали и репетировали первые два дня, чтобы подобрать музыку, решить, какие песни мы будем исполнять. А на третий день появился Оззи, и ему помогали два помощника. Я был просто шокирован, увидев его в таком состоянии. И, конечно, будучи Оззи, он не мог не пошутить и не рассказать пару анекдотов. Ему приготовили кресло, чтобы он мог сидеть и петь песни, потому что он не мог стоять. Я думаю, мы отрепетировали шесть или семь песен и выбрали из них четыре или пять. Мы знали, что из-за ограниченного времени мы сможем исполнить только четыре или пять композиций, и выбрали те четыре или пять песен, которые звучали лучше всего и которые нам были наиболее удобны. А после этого мы снова стали старыми BLACK SABBATH. Оззи мог сделать это только один раз — отрепетировать песни один раз, а потом он уходил, и мы продолжали. Нам нужно было хорошо сыграть соло».

Geezer добавил, что он и другие участники BLACK SABBATH продолжили с того места, на котором остановились много лет назад:

«Да, мы всегда так делаем. Никогда не было никакого эгоизма или обид друг на друга. Это весело, когда Tony, как обычно, начинает подшучивать над Bill'ом. Bill любит, когда над ним подшучивают. Было забавно повторять старые шутки, говорить о тех же старых вещах. Это здорово».

Упомянув тот факт, что Оззи скончался всего через 17 дней после «Back To The Beginning», Geezer сказал:

«Я рад, что всё сложилось именно так, что мы закончили на такой высокой ноте».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 234

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом