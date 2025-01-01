сегодня



Фрагмент нового релиза SLASH



"Crossroads" (a.k.a. "Cross Road Blues"), новое концертное видео SLASH, доступно ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival", выход которого на тройном виниле, в варианте 2СD+DVD и 2CD+Blu-ray намечен на седьмое ноября на earMUSIC:



CD 1:



01. Intro

02. Parchman Farm Blues

03. Killing Floor

04. Born Under A Bad Sign

05. Oh Well

06. Big Legged Woman

07. Key To The Highway

08. Papa Was A Rollin' Stone



CD 2:



09. Stormy Monday

10. The Pusher

11. Metal Chestnut

12. Crossroads

13. Stone Free

14. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry

15. Shake Your Money Maker











