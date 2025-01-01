Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 43
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике
Фрагмент нового релиза SLASH



"Crossroads" (a.k.a. "Cross Road Blues"), новое концертное видео SLASH, доступно ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival", выход которого на тройном виниле, в варианте 2СD+DVD и 2CD+Blu-ray намечен на седьмое ноября на earMUSIC:

CD 1:

01. Intro
02. Parchman Farm Blues
03. Killing Floor
04. Born Under A Bad Sign
05. Oh Well
06. Big Legged Woman
07. Key To The Highway
08. Papa Was A Rollin' Stone

CD 2:

09. Stormy Monday
10. The Pusher
11. Metal Chestnut
12. Crossroads
13. Stone Free
14. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
15. Shake Your Money Maker






просмотров: 99

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
