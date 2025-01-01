сегодня



"Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026



Wes Orshoski, режиссер фильма "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", опубликовал следующее сообщение:



«Поскольку сегодня первая годовщина смерти Пола Дианно, мне кажется, самое время сообщить людям, что, начиная со следующей недели, мой документальный фильм о Поле наконец-то выйдет в прокат. Начиная с показа в кругу друзей и семьи во вторник в Лондоне, фильм "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" начнет показывать на европейских кинофестивалях в этом месяце, а более широкий прокат состоится в следующем году.



Я начал снимать этот фильм в 2017 году, и в течение многих лет снимать было особо нечего. Пол был прикован к инвалидному креслу и отчаянно ждал операций, на которые врачи в Великобритании отказывались давать добро. К тому времени, когда началась пандемия, здоровье Пола резко ухудшилось. И вот тогда все изменилось и для него, и для моего фильма. Кастро Перджони, владелец паба Cart & Horses в Лондоне (известного как "Место рождения IRON MAIDEN"), запустил краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Полу самому управлять своей судьбой. Поклонники MAIDEN по всему миру подарили эту возможность. А главный хорватский фанат и писатель Стипан Юрас настоял на том, чтобы Пол обратился за лечением в Загреб, где его могли бы лечить по доступным ценам. Пол согласился. Несомненно, Кастро и Стипан не только изменили жизнь Пола, но и продлили ее. В моем фильме в значительной степени отражены их усилия, которые, без сомнения, стали причиной почти всех хороших моментов в конце жизни Пола. Итак, чтобы вспомнить The Beast сегодня, вот несколько закулисных кадров»







