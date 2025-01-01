"Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

3 июн 2023 :
Новое видео WARHORSE
3 май 2023 :
Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE
29 мар 2023 :
PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»
20 дек 2022 :
PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме
16 дек 2022 :
PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN
14 ноя 2022 :
PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм
3 окт 2022 :
Видео с выступления PAUL DI’ANNO
13 сен 2022 :
PAUL DI’ANNO перенёс операцию
12 июл 2022 :
PAUL DI’ANNO встретился с KISS
26 июн 2022 :
PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»
21 июн 2022 :
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
21 июн 2022 :
Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом
29 май 2022 :
PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»
23 май 2022 :
PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу
23 май 2022 :
STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO
13 май 2022 :
PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE
29 апр 2022 :
PAUL DI'ANNO полон оптимизма
22 мар 2022 :
PAUL DI'ANNO готовится к операции
15 фев 2022 :
PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»
4 янв 2022 :
Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
4 дек 2021 :
28 ноя 2021 :
Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях
6 окт 2021 :
PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже
6 июл 2021 :
Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO
13 апр 2021 :
Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали
19 янв 2021 :
Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
27 мар 2020 :
Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов
29 фев 2020 :
PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение
16 дек 2019 :
Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»
1 ноя 2019 :
PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом
7 июл 2016 :
PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак
7 июл 2016 :
У PAUL DI'ANNO рак?
17 май 2016 :
PAUL DI'ANNO попал в больницу
22 апр 2016 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
27 мар 2016 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
5 янв 2016 :
Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"
9 дек 2015 :
PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE
9 ноя 2015 :
PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»
20 авг 2015 :
PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции
13 авг 2015 :
PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»
26 июн 2015 :
PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»
28 май 2015 :
PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»
7 апр 2015 :
PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»
1 янв 2015 :
PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES
8 дек 2014 :
Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO
23 ноя 2014 :
PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни
27 окт 2014 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 сен 2014 :
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
4 сен 2014 :
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
30 июл 2014 :
Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO
10 июл 2014 :
Трейлер нового DVD PAUL DI'ANNO
7 апр 2014 :
PAUL DI'ANNO снимет концерт в Польше
21 дек 2013 :
PAUL DI'ANNO исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
9 ноя 2013 :
PAUL DI'ANNO выступил с трибьют-группой IRON MAIDEN
12 окт 2013 :
PAUL DI'ANNO в песне RUSHMORE
9 окт 2013 :
PAUL DI'ANNO: "Я не оперный певец и не балерина"
11 апр 2013 :
Видео исполнения новой песни PAUL DI'ANNO
16 мар 2013 :
PAUL DI'ANNO о Клайве Бёрре
18 янв 2013 :
PAUL DI'ANNO записал песню с RUSHMORE
11 дек 2012 :
PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили песню IRON MAIDEN
15 ноя 2012 :
PAUL DI'ANNO фанату: 'Если любишь BRUCE'a DICKINSON'a, иди домой и слушай его записи!"
2 сен 2012 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 июл 2012 :
PAUL DI'ANNO поедет в прощальное турне
6 мар 2012 :
PAUL DI'ANNO на новом альбоме PRASSEIN ALOGA
13 фев 2012 :
Автограф-сессия PAUL DI`ANNO и BLAZE BAYLEY
9 фев 2012 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
7 янв 2012 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
14 ноя 2011 :
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
10 ноя 2011 :
PAUL DI'ANNO перезаписал "Running Free"
9 ноя 2011 :
Новое демо PAUL'a DI'ANNO
21 авг 2011 :
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
12 мар 2011 :
Paul'a Di'Anno посадили
14 фев 2011 :
Paul Di'Anno (ex-IRON MAIDEN) может попасть в тюрьму
10 янв 2011 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 дек 2010 :
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
23 сен 2009 :
Автобиография бывшего вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno будет выпущена в мягком переплете
16 май 2007 :
PAUL DI'ANNO исполнит песни IRON MAIDEN с симфоническим оркестром
16 апр 2006 :
PAUL DI'ANNO: Новый сольник в мае
25 фев 2006 :
PAUL DI'ANNO выпустит новый альбом в мае
