Новости
Paul Di'Anno

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет
"Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026



Wes Orshoski, режиссер фильма "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", опубликовал следующее сообщение:

«Поскольку сегодня первая годовщина смерти Пола Дианно, мне кажется, самое время сообщить людям, что, начиная со следующей недели, мой документальный фильм о Поле наконец-то выйдет в прокат. Начиная с показа в кругу друзей и семьи во вторник в Лондоне, фильм "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" начнет показывать на европейских кинофестивалях в этом месяце, а более широкий прокат состоится в следующем году.

Я начал снимать этот фильм в 2017 году, и в течение многих лет снимать было особо нечего. Пол был прикован к инвалидному креслу и отчаянно ждал операций, на которые врачи в Великобритании отказывались давать добро. К тому времени, когда началась пандемия, здоровье Пола резко ухудшилось. И вот тогда все изменилось и для него, и для моего фильма. Кастро Перджони, владелец паба Cart & Horses в Лондоне (известного как "Место рождения IRON MAIDEN"), запустил краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Полу самому управлять своей судьбой. Поклонники MAIDEN по всему миру подарили эту возможность. А главный хорватский фанат и писатель Стипан Юрас настоял на том, чтобы Пол обратился за лечением в Загреб, где его могли бы лечить по доступным ценам. Пол согласился. Несомненно, Кастро и Стипан не только изменили жизнь Пола, но и продлили ее. В моем фильме в значительной степени отражены их усилия, которые, без сомнения, стали причиной почти всех хороших моментов в конце жизни Пола. Итак, чтобы вспомнить The Beast сегодня, вот несколько закулисных кадров»




просмотров: 184

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом