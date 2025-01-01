|
Дебютный альбом MALEFIC THRONE выйдет осенью
Группа MALEFIC THRONE, в состав которой входят гитарист Gene Palubicki (PERDITION TEMPLE, ANGELCORPSE, BLASPHEMIC CRUELTY), вокалист/басист Steve Tucker (MORBID ANGEL, WARFATHER) и барабанщик John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL, ex-ANGELCORPSE), выпустит дебютную пластинку, получившую название "The Conquering Darkness", 28 ноября на Agonia Records. Запись, сведение и мастеринг проходили в Menegroth The Thousand Caves (GORGUTS, ORIGIN, ATHEIST) вместе с Colin'ом Marston'ом. За оформление отвечал Daniele Valeriani (DARK FUNERAL, MAYHEM), а Christophe Szpajdel (EMPEROR, MOONSPELL) придумал логотип коллектива:
01. Blasphémait Desecration
02. The Voice Of My Ghost
03. Athirst For Dissonance
04. Born Of Plague
05. Divine Tragedy
06. Carnage Of The Forgotten
07. When Our Shadows Align
08. Forged In Stone
