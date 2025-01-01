Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 43
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
Новое видео TUESDAY THE SKY



The Nearest Exit May Be Behind You, новое видео TUESDAY THE SKY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Indoor Enthusiast," релиз которого намечен на 24 октября.




просмотров: 57

