Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 44
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
Novembre



*

Novembre

*



23 окт 2025 : 		 Новое видео NOVEMBRE

21 сен 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

11 июл 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

10 май 2016 : 		 Новое видео NOVEMBRE

2 апр 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE доступен для прослушивания

23 мар 2016 : 		 Новая песня NOVEMBRE

18 фев 2016 : 		 Видео с текстом от NOVEMBRE

18 янв 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE выйдет в апреле

27 апр 2015 : 		 NOVEMBRE начали работу над альбомом

30 ноя 2008 : 		 NOVEMBRE начали запись нового альбома

13 окт 2008 : 		 NOVEMBRE переиздадут альбом "Classica" с бонус-треками

28 окт 2007 : 		 NOVEMBRE: Новое видео в сети

26 сен 2007 : 		 Детали нового альбома NOVEMBRE

29 апр 2007 : 		 NOVEMBRE : новый альбом будет готов уже в мае

15 фев 2007 : 		 Новый диск NOVEMBRE выйдет в сентябре

29 июл 2005 : 		 NOVEMBRE подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS
Новое видео NOVEMBRE



House Of Rain feat. Ann-Mari Edvardsen, новое видео NOVEMBRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Words Of Indigo', релиз которого намечен на седьмое ноября на Peaceville




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
