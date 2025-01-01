Arts
Новости
26 окт 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от THOR

15 июл 2025 : 		 Кавер-версия DOUCETTE от THOR

7 сен 2024 : 		 Новое видео THOR

8 май 2024 : 		 Новое видео THOR

11 мар 2024 : 		 Новая песня THOR

24 апр 2022 : 		 Новое видео THOR

26 янв 2022 : 		 Новое видео THOR

24 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от THOR

27 окт 2021 : 		 Новое видео THOR

26 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX в новом видео THOR

16 июл 2021 : 		 Новое видео THOR

3 июл 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новой песне THOR

31 май 2020 : 		 Новое видео THOR

28 фев 2020 : 		 Новое видео THOR

27 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом THOR

5 апр 2019 : 		 Новое видео THOR

18 май 2018 : 		 Новое видео THOR

21 июл 2017 : 		 Новое видео THOR

30 апр 2017 : 		 Умер бывший гитарист THOR

19 апр 2016 : 		 THOR выпустят переиздание дебютного альбома на трех дисках

7 янв 2016 : 		 Саундтрек THOR выйдет в январе

26 окт 2015 : 		 Новое видео THOR

26 мар 2015 : 		 Переиздание THOR выйдет в марте

4 фев 2014 : 		 Вышел новый альбом THOR

15 ноя 2012 : 		 Новый альбом THOR выйдет в ноябре
Кавер-версия DEEP PURPLE от THOR



THOR представили видео на собственное прочтение хита DEEP PURPLE Highway Star




просмотров: 33

