Thor
Канада
Heavy Metal
http://www.thorcentral.com
Myspace:
http://www.myspace.com/mfavata
26 окт 2025
:
Кавер-версия DEEP PURPLE от THOR
15 июл 2025
:
Кавер-версия DOUCETTE от THOR
7 сен 2024
:
Новое видео THOR
8 май 2024
:
Новое видео THOR
11 мар 2024
:
Новая песня THOR
24 апр 2022
:
Новое видео THOR
26 янв 2022
:
Новое видео THOR
24 ноя 2021
:
Видео с текстом от THOR
27 окт 2021
:
Новое видео THOR
26 авг 2021
:
Бывший вокалист ANTHRAX в новом видео THOR
16 июл 2021
:
Новое видео THOR
3 июл 2021
:
Вокалист SOILWORK в новой песне THOR
31 май 2020
:
Новое видео THOR
28 фев 2020
:
Новое видео THOR
27 фев 2020
:
Новое видео с текстом THOR
5 апр 2019
:
Новое видео THOR
18 май 2018
:
Новое видео THOR
21 июл 2017
:
Новое видео THOR
30 апр 2017
:
Умер бывший гитарист THOR
19 апр 2016
:
THOR выпустят переиздание дебютного альбома на трех дисках
7 янв 2016
:
Саундтрек THOR выйдет в январе
26 окт 2015
:
Новое видео THOR
26 мар 2015
:
Переиздание THOR выйдет в марте
4 фев 2014
:
Вышел новый альбом THOR
15 ноя 2012
:
Новый альбом THOR выйдет в ноябре
сегодня
Кавер-версия DEEP PURPLE от THOR
THOR представили видео на собственное прочтение хита DEEP PURPLE Highway Star
просмотров: 33
