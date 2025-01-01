Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 43
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
TOP5
*

Hagane

*
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия BON JOVI от HAGANE



HAGANE представили видео на собственное прочтение хита BON JOVI Livin' On A Prayer




Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
