Новое видео IGNESCENT

Новости
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY
Умер Эйс Фрейли
O <- TOP5 <-
"Joker", новое видео группы IGNESCENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal", релиз которого намечен на 20 марта:

1. Joker
2. Scream
3. Fight For Me
4. Fearless
5. Shame Shadow
6. Our Love Dies
7. Light Up The Night
8. In The Dark
9. Chariot Of Fire
10. Eternal




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом