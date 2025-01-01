Everybody Knows, новое видео THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Flowers", выход которого намечен на 14 ноября на Solid State Records:
01. That Same Place
02. Where The Flowers Never Grow
03. Everybody Knows
04. So Low
05. For You
06. All Out
07. Ritual
08. When You're Gone
09. The Sky Behind The Rain
10. The Silence
11. Eyes
12. Cure Me
13. Wave
14. My Paradise
