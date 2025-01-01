Arts
The Devil Wears Prada

23 окт 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 окт 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

11 сен 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

22 авг 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

10 авг 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA выпустит альбом в этом году

18 июн 2025 : 		 Виниловый бокс-сет THE DEVIL WEARS PRADA

3 июн 2025 : 		 Почему THE DEVIL WEARS PRADA так долго работали над альбомом?

23 май 2025 : 		 Бывший барабанщик THE DEVIL WEARS PRADA разбился на самолете

17 апр 2025 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

15 апр 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA готовят новый сингл

28 фев 2025 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA хотят выпустить альбом в этом году

19 ноя 2024 : 		 У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала

29 май 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

8 мар 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

27 авг 2023 : 		 Новый трек THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 апр 2023 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

17 мар 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

1 фев 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

14 сен 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

26 июл 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 июн 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

4 фев 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

30 сен 2021 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 июл 2021 : 		 Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA просит помощи, чтобы подправить е... лицо

15 май 2021 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA
Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



zoom
Everybody Knows, новое видео THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Flowers", выход которого намечен на 14 ноября на Solid State Records:

01. That Same Place
02. Where The Flowers Never Grow
03. Everybody Knows
04. So Low
05. For You
06. All Out
07. Ritual
08. When You're Gone
09. The Sky Behind The Rain
10. The Silence
11. Eyes
12. Cure Me
13. Wave
14. My Paradise






просмотров: 10

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
