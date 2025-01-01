сегодня



Новая песня FOO FIGHTERS



"Asking For A Friend", новая песня группы FOO FIGHTERS, доступна для прослушивания ниже.



Dave Grohl: «С момента нашего возвращения на сцену в Сан-Луис-Обиспо пять недель назад нам постоянно напоминали о том, почему мы любим FOO FIGHTERS и всегда будем преданы им. Начиная с воссоединения группы и изучения списка песен, написанных за 30 лет, от которых стоит отказаться, и заканчивая переосмыслением версий с невероятным благословением единственного и неповторимого Ilan Rubin за барабанами, воссоединением с нашими потрясающими фэнами и тем, что мы дарим им все, что у нас есть (независимо от размера группы). место проведения) потому что без них нас бы здесь не было, у нас самый сплоченный костяк. И вот солнце наконец-то поднимается над горизонтом. Что может быть лучше для того, чтобы поделиться своим мнением, чем с близкими друзьями?



В 1992 году я впервые увидел выступление легендарного KYUSS в Off Ramp в Сиэтле и познакомился с Mr. Josh Homme. Группа была друзьями друга, и вскоре их альбом "Blues For The Red Sun" стал саундтреком к тому лету. 33 года спустя, когда у нас за плечами много миль, я разделил с моим дорогим другом Josh'ем одни из самых приятных музыкальных моментов в моей жизни. Связь на всю жизнь, которая выходит далеко за рамки той музыки, которую мы создали вместе. Поэтому мы очень рады, что можем разделить эту следующую главу с его всемогущими QUEENS OF THE STONE AGE.



Но все это было бы неполным без новой музыки, которой поделились Pat, Nate, Chris, Rami, Ilan и я. "Asking For A Friend" - песня для тех, кто терпеливо ждал, несмотря на холод, полагаясь на надежду и веру в то, что впереди у них появится цель. Ища "доказательства", цепляясь за свое желание, пока снова не засияет солнце.



Одна из многих песен, которые еще прозвучат..."







