Новости
Новости
TOP5
23 окт 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS
Новая песня FOO FIGHTERS



zoom
"Asking For A Friend", новая песня группы FOO FIGHTERS, доступна для прослушивания ниже.

Dave Grohl: «С момента нашего возвращения на сцену в Сан-Луис-Обиспо пять недель назад нам постоянно напоминали о том, почему мы любим FOO FIGHTERS и всегда будем преданы им. Начиная с воссоединения группы и изучения списка песен, написанных за 30 лет, от которых стоит отказаться, и заканчивая переосмыслением версий с невероятным благословением единственного и неповторимого Ilan Rubin за барабанами, воссоединением с нашими потрясающими фэнами и тем, что мы дарим им все, что у нас есть (независимо от размера группы). место проведения) потому что без них нас бы здесь не было, у нас самый сплоченный костяк. И вот солнце наконец-то поднимается над горизонтом. Что может быть лучше для того, чтобы поделиться своим мнением, чем с близкими друзьями?

В 1992 году я впервые увидел выступление легендарного KYUSS в Off Ramp в Сиэтле и познакомился с Mr. Josh Homme. Группа была друзьями друга, и вскоре их альбом "Blues For The Red Sun" стал саундтреком к тому лету. 33 года спустя, когда у нас за плечами много миль, я разделил с моим дорогим другом Josh'ем одни из самых приятных музыкальных моментов в моей жизни. Связь на всю жизнь, которая выходит далеко за рамки той музыки, которую мы создали вместе. Поэтому мы очень рады, что можем разделить эту следующую главу с его всемогущими QUEENS OF THE STONE AGE.

Но все это было бы неполным без новой музыки, которой поделились Pat, Nate, Chris, Rami, Ilan и я. "Asking For A Friend" - песня для тех, кто терпеливо ждал, несмотря на холод, полагаясь на надежду и веру в то, что впереди у них появится цель. Ища "доказательства", цепляясь за свое желание, пока снова не засияет солнце.

Одна из многих песен, которые еще прозвучат..."




просмотров: 25

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
