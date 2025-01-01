сегодня



THE 69 EYES обновили Lost Boys



THE 69 EYES выпустили обновленную версию хита "Lost Boys".



«Фильм вышел в лучшие времена хард-рока и глэма 80-х, и это то, что мы хотели запечатлеть — например, представить, что было бы, если бы Billy Idol, GUNS N' ROSES и MOTLEY CRUE объединились для создания музыки к нему»/



Очевидно, что это был мощный образ. На протяжении последующих десятилетий "Lost Boys" стала бесспорным гимном группы, ее прослушали более 20 миллионов раз. Как продолжает Jyrki 69, "это главная песня, которой THE 69 EYES известны во всем мире. Мы всегда заканчиваем наше шоу этим номер. После неё больше играть просто невозможно".



И нельзя было допустить, чтобы день рождения песни прошел незамеченным. Или так оно и было? Сначала, признается Jyrki 69, "мы действительно думали, что нет смысла перезаписывать песню". Разве что они могли бы добавить что-то очень, очень особенное в готовящееся варево. "Единственный способ, которым мы могли бы это сделать, — это если бы на нем играл на гитаре STEVE STIVENS. Давний сайдмен, соавтор и уникальная опора для Billy Idol, Stevens олицетворяет образ рок-гитариста 1980-х годов, как визуально, так и музыкально — именно потрясающие соло Stevens'a легли в основу таких классических песен Idol'a, как "White Wedding"." и "Rebel Yell", в то время как он уже давно зарекомендовал себя как ключевой персонаж в другом бессмертном фильме 80-х, ставшем темой для "Top Gun".



Неудивительно, что Jyrki 69 описывает его как "легендарного рок-н-ролльного соло-гитариста, которого вы видели в самых крутых клипах MTV, продолжающего тот же мрачный и гламурный стиль, что и Линк Рэй и Джонни Тандерс, но в эпоху видео. Он — легенда".



"Итак, если бы мы собирались отпраздновать 20-летие песни и перезаписать ее, нам также пришлось бы воплотить в жизнь нашу первоначальную фантазию, пригласив Steve на соло-гитару. И все еще кажется нереальным и сказочным, что Cleopatra Records смогли воплотить это в жизнь".



"Lost Boys (20th Anniversary Version)", спродюсированная Jyrki 69 и сведенная Cameron Webb, наиболее известным по своей десятилетней работе в MOTÖRHEAD, доступна в цифровом варианте. Также ниже доступно эксклюзивное видеоинтервью 69 EYES, представленное главой лейбла Brian Perera , в котором Webb и группа вспоминают как оригинальный сингл (и его по-прежнему любимое видео), так и обсуждают его новое воплощение.



«Мы хотели, чтобы это стало сюрпризом для наших поклонников на Хэллоуин. И еще, я надеюсь, "Может быть, все еще есть поклонники рока, которые не знают эту песню... Может быть, мы сможем попасть и на их вечеринки на Хэллоуин?"



Его, несомненно, можно будет услышать на собственных праздниках группы "spooky time". "В настоящее время мы с D.A.D. гастролируем по Европе, а также отыграем специальное шоу на Хэллоуин на круизном лайнере».







