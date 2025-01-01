×
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
44
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
40
Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY
22
Умер Эйс Фрейли
21
Samael
Швейцария
Black Metal
Dark Metal
Industrial Metal
23 окт 2025
:
Тизер нового сингла SAMAEL
23 мар 2025
:
SAMAEL выпустят альбом в следующем году
8 дек 2024
:
SAMAEL записали вокал
15 авг 2024
:
У SAMAEL многое уже записано
2 авг 2024
:
Новый SAMAEL в 2025
18 фев 2024
:
Фрагмент концертного релиза SAMAEL
18 янв 2024
:
Фрагмент концертного релиза SAMAEL
13 дек 2023
:
Концертное видео SAMAEL
4 окт 2023
:
Переиздание SAMAEL выйдет осенью
22 апр 2022
:
Новое видео SAMAEL
14 дек 2021
:
Кавер-версия THE BEATLES от SAMAEL
7 апр 2021
:
Винилы SAMAEL выйдут в этом году
4 фев 2021
:
SAMAEL отметят юбилей "Passage"
17 июн 2020
:
SAMAEL нашли басиста
27 май 2019
:
Новое видео SAMAEL
6 май 2019
:
Новое видео SAMAEL
20 апр 2019
:
Видео с текстом от SAMAEL
17 фев 2019
:
SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"
10 янв 2019
:
Новое видео SAMAEL
25 дек 2018
:
Новая песня SAMAEL
25 июл 2018
:
SAMAEL представили новый состав
4 май 2018
:
Из SAMAEL ушел гитарист
18 янв 2018
:
Концертное видео SAMAEL
18 окт 2017
:
Винил SAMAEL выйдет в декабре
10 окт 2017
:
Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL
6 окт 2017
:
Новое видео SAMAEL
17 сен 2017
:
Новое видео SAMAEL
18 авг 2017
:
Видео с текстом от SAMAEL
4 авг 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL
17 июл 2017
:
Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»
24 июн 2017
:
Видео с текстом от SAMAEL
24 янв 2017
:
SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS
26 дек 2016
:
SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома
31 май 2016
:
SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве
3 май 2016
:
SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции
17 сен 2015
:
Переиздание SAMAEL выйдет в апреле
15 июн 2015
:
Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме
26 фев 2015
:
Фото нового состава SAMAEL
25 фев 2015
:
SAMAEL сменили басиста
21 авг 2012
:
Видео с текстом от SAMAEL
7 июн 2011
:
Новое видео SAMAEL
29 апр 2011
:
Новый альбом SAMAEL доступен для прослушивания
26 апр 2011
:
Новая песня SAMAEL
25 мар 2011
:
Новая песня SAMAEL
25 янв 2011
:
Обложка нового альбома SAMAEL
21 дек 2010
:
Название нового альбома SAMAEL
3 ноя 2010
:
Детали нового ЕР SAMAEL
2 ноя 2010
:
Новая песня SAMAEL
24 окт 2010
:
Бокс-сет от SAMAEL
30 сен 2010
:
Новый ЕР SAMAEL
11 авг 2010
:
SAMAEL начали запись альбома
23 июн 2010
:
SAMAEL записывают демо
1 окт 2009
:
Новое видео SAMAEL
8 июн 2009
:
SAMAEL выпустили вино
8 фев 2009
:
Доступны семплы нового альбома SAMAEL
6 янв 2009
:
Обложка, трек-лист и семплы нового альбома SAMAEL
16 дек 2008
:
Объявлена дата выхода нового альбома SAMAEL
4 дек 2008
:
Лидер SAMAEL рассказывает о новом альбоме
2 дек 2008
:
SAMAEL на новом альбоме вернутся к корням
23 сен 2007
:
Переиздание альбомов SAMAEL
1 июн 2007
:
SAMAEL : Новое видео "Slavocracy" в сети
25 май 2007
:
Доступны сэмплы с нового альбома SAMAEL
16 апр 2007
:
Обложка нового альбома SAMAEL в сети
10 фев 2007
:
SAMAEL выпускают новый сборник
20 дек 2006
:
SAMAEL завершили запись нового альбома
27 сен 2006
:
SAMAEL продлили сроки записи нового альбома
6 авг 2006
:
SAMAEL начали записывать новый альбом
30 авг 2005
:
SAMAEL приступили к записи нового материала
6 май 2005
:
SAMAEL опубликовали видеоклип "Telepath"
26 апр 2005
:
Автограф-сессия SAMAEL в Москве
10 июл 2002
:
Samael - из группы ушёл гитарист.
сегодня
Тизер нового сингла SAMAEL
SAMAEL опубликовали тизер к новому синглу "Black Matter Manifesto", релиз которого планируется тридцатого октября.
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 61
