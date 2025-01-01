Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 44
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
*

Samael

*



23 окт 2025 : 		 Тизер нового сингла SAMAEL

23 мар 2025 : 		 SAMAEL выпустят альбом в следующем году

8 дек 2024 : 		 SAMAEL записали вокал

15 авг 2024 : 		 У SAMAEL многое уже записано

2 авг 2024 : 		 Новый SAMAEL в 2025

18 фев 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

18 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

13 дек 2023 : 		 Концертное видео SAMAEL

4 окт 2023 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет осенью

22 апр 2022 : 		 Новое видео SAMAEL

14 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAMAEL

7 апр 2021 : 		 Винилы SAMAEL выйдут в этом году

4 фев 2021 : 		 SAMAEL отметят юбилей "Passage"

17 июн 2020 : 		 SAMAEL нашли басиста

27 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

6 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

6 окт 2017 : 		 Новое видео SAMAEL
Тизер нового сингла SAMAEL



SAMAEL опубликовали тизер к новому синглу "Black Matter Manifesto", релиз которого планируется тридцатого октября.




просмотров: 61

