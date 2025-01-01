Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 44
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
TOP5
Эйса Фрейли похоронили в Бронксе



Как сообщается, во вторник, 21 октября, в Мемориальном доме Синатры в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, состоялась поминальная служба по гитаристу оригинального состава KISS Эйсу Фрейли. Похороны состоялись в среду, 22 октября, на кладбище в Бронксе, штат Нью-Йорк, в том же районе, "где он вырос" и "очень близко к месту, где были похоронены его родители, что было его желанием" — так сообщает радиоведущий SiriusXM и его давний друг Eddie Trunk, который присутствовал на каждом из мероприятий.

Согласно Tampa Bay Music News, поминальная служба "была частной, только по приглашениям, и закрытой для публики". На ней присутствовали "около 75 человек, в основном музыканты, которые играли с Эйсом, записывались с ним или просто общались с ним на протяжении многих лет. На ней присутствовали члены семьи, близкие друзья и все участники [первоначального состава] KISS: Gene Simmons, Paul Stanley и Peter Criss".

Фрейл, настоящее имя которого было Пол Дэниел Фрейли, мирно скончался 16 октября в окружении семьи в Морристауне, штат Нью-Джерси. Сообщается, что он ушел из жизни почти через две недели после второго падения в своем доме, в результате которого его подключили к аппарату искусственного кровообращения из-за кровоизлияния в мозг. Семья музыканта приняла душераздирающее решение отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Представитель бюро судебно-медицинской экспертизы округа Моррис сообщил TMZ, что вскрытие Фрейли не проводилось. Проводилась лишь токсикологическая экспертиза, а также внешний осмотр тела. В офисе судебно-медицинской экспертизы сообщили, что причина смерти будет окончательно установлена в ближайшие недели.






просмотров: 218

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
