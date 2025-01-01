Arts
Новости
*

Jordan Rudess

*



25 окт 2025 : 		 JORDAN RUDESS о телефонах на концертах: «И зачем они снимают концерты целиком?»

1 апр 2025 : 		 JORDAN RUDESS исполняет AC/DC

26 мар 2025 : 		 JORDAN RUDESS в новом видео STEVE DADAIAN

15 янв 2025 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

14 янв 2025 : 		 JORDAN RUDESS об искусственном интеллекте

5 янв 2025 : 		 JORDAN RUDESS подвел итоги года

16 дек 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

26 сен 2024 : 		 JORDAN RUDESS за ИИ

9 сен 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

2 авг 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

23 июн 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

30 мар 2024 : 		 JORDAN RUDESS выпустил новый сингл

15 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS исполнили DREAM THEATER

10 мар 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

3 фев 2024 : 		 JORDAN RUDESS на INSIDEOUT MUSIC

22 янв 2024 : 		 JORDAN RUDESS пытается сыграть ANIMALS AS LEADERS

26 дек 2023 : 		 JORDAN RUDESS: "I Believe In Father Christmas"

13 июн 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — об искусственном интеллекте в музыке: «Я очень рад этому»

2 май 2023 : 		 JORDAN RUDESS в новом клипе ARCH ECHO

10 мар 2023 : 		 JORDAN RUDESS исполняет хит BEE GEES

16 ноя 2022 : 		 JORDAN RUDESS джемует с ERIC'ом ASSARSSON'ом

17 окт 2022 : 		 JORDAN RUDESS почтил память барабанщика YES

22 июн 2022 : 		 JORDAN RUDESS исполняет попурри DREAM THEATER

17 апр 2022 : 		 MARCO MINNEMANN в новом видео JORDAN RUDESS

31 янв 2022 : 		 Домашнее видео от JORDAN RUDESS

20 дек 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим
JORDAN RUDESS о телефонах на концертах: «И зачем они снимают концерты целиком?»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос, относится ли он к тем исполнителям, которых раздражает, когда фанаты в зале достают свои телефоны и делают фотографии и короткие видеоролики с концертов группы:

«Нет, я совсем не такой. Я думаю, что людям должно быть позволено фотографировать. Я считаю, что единственная проблема в том, что вы видите, как кто-то просто стоит рядом (поднимает телефон и снимает) все время, просто фиксируя все происходящее. Я лишь считаю, что это немного грубо. Но я совсем не против фотографий. На самом деле, я думаю, что это здорово. Сделайте несколько снимков, снимите небольшой ролик, но не сидите в телефоне все время и не снимайте концерты целиком. Это неправильно.

Еще одна неприятная вещь для тех, кто слушает нас и окажется в подобной ситуации: если вы сидите в первом ряду, а [гитарист DREAM THEATER] John Petrucci находится прямо рядом с вами — давайте. Не стоит просто сидеть и держать телефон в руках. Исполнителю это не нравится. Это неприемлемо. Да, сделайте снимок, конечно, воспользуйтесь моментом, но отложите телефон. Наслаждайтесь этим. Со стороны музыканта неприятно видеть что-то перед носом. Это отвлекает.

Просто чтобы завершить эту мысль — сделайте это естественным образом. Да, возьмите свой телефон, сделайте пару снимков здесь и там. Без проблем. Наслаждайся этим. Только не тыкай этим кому-нибудь в лицо и не показывай все время только потому что ты заплатил деньги за билет».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
