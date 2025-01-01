сегодня



JORDAN RUDESS о телефонах на концертах: «И зачем они снимают концерты целиком?»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос, относится ли он к тем исполнителям, которых раздражает, когда фанаты в зале достают свои телефоны и делают фотографии и короткие видеоролики с концертов группы:



«Нет, я совсем не такой. Я думаю, что людям должно быть позволено фотографировать. Я считаю, что единственная проблема в том, что вы видите, как кто-то просто стоит рядом (поднимает телефон и снимает) все время, просто фиксируя все происходящее. Я лишь считаю, что это немного грубо. Но я совсем не против фотографий. На самом деле, я думаю, что это здорово. Сделайте несколько снимков, снимите небольшой ролик, но не сидите в телефоне все время и не снимайте концерты целиком. Это неправильно.



Еще одна неприятная вещь для тех, кто слушает нас и окажется в подобной ситуации: если вы сидите в первом ряду, а [гитарист DREAM THEATER] John Petrucci находится прямо рядом с вами — давайте. Не стоит просто сидеть и держать телефон в руках. Исполнителю это не нравится. Это неприемлемо. Да, сделайте снимок, конечно, воспользуйтесь моментом, но отложите телефон. Наслаждайтесь этим. Со стороны музыканта неприятно видеть что-то перед носом. Это отвлекает.



Просто чтобы завершить эту мысль — сделайте это естественным образом. Да, возьмите свой телефон, сделайте пару снимков здесь и там. Без проблем. Наслаждайся этим. Только не тыкай этим кому-нибудь в лицо и не показывай все время только потому что ты заплатил деньги за билет».







