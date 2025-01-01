сегодня



Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от GLADENFOLD



GLADENFOLD представили видео на собственное прочтение композиции CHILDREN OF BODOM Towards Dead End



Когда к нам обратились с идеей выпустить трибьют-альбом COB, мы не колебались. Children of Bodom сформировали нашу юность и повлияли на нас как на музыкантов и как на группу. Без них звучание и стиль Gladenfold были бы другими. Когда вы записываете кавер на своих героев, вы хотите сделать его своим, не теряя при этом того, что сделало песню особенной. Мы верим, что и Gladenfold, и поклонники COB будут довольны нашим подходом к "Towards Dead End".







