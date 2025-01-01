Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
Новое видео ADEPT



Blood Covenant, новое видео ADEPT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Blood Covenant, релиз которого намечен на 24 октября на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1LP Marbled Translucent Orange – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– CD + Shirt Bundle
– 1CD Digipak, incl. 16p Booklet
– Digital Album

Трек-лист:

“Blood Covenant”
“Heaven”
“Define Me”
“YOU”
“Parting Ways”
“Filthy Tongue”
“Time Is A Destroyer”
“Battered Skin”
“No Matter The Years”
“Ignore The Sun”
“The Rapture Of Dust”




