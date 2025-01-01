Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»

26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»

24 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Мы доказательство, что могут быть и новые известные рок-группы»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему GHOST не меняют сет-листы?



zoom
TOBIAS FORGE в недавнем интервью ответил на вопрос, связано ли отсутствие перемен в исполняемых песнях GHOST с жесткой сценической постановкой:

«В прошлом, и это случается с группами постоянно, нас критиковали за то, что вы не меняйте декорации только для этого конкретного шоу, но это безумие. Вы хотите, чтобы мы каждый вечер все переделывали? Мы просто не такая группа, мы этого не делаем. Поэтому мы решили, что, поскольку многие еще не видели наше выступление, мы продолжим этот тур и просто представим его. "А вот и тур". Я имею в виду, просто потому, что люди в Европе его видели… Если вы живете в Балтиморе, вы его не видели, так что вы увидите то же самое. Единственное, что мы добавили, — это немного бесплатных мест. Каждый вечер здесь есть какой-то концерт — по-моему, это номер четвертый и номер пятый, а потом есть еще один, где песни меняются местами — они меняются по очереди. Так что это никогда не бывает одним и тем же шоу. И теперь мы добавили больше песен, так что каждый вечер это становится чем-то вроде рулетки. И это для фанатов, да, но это также и для нас, потому что это немного помогает вам быть в тонусе и придает всем немного свежести. И если ты хочешь немного поиграть с самим собой, ты не смотришь на сет-лист, а просто думаешь: "О, мы играем это сегодня вечером. О, круто". И для меня, мысленно, это даже немного приятнее».

На вопрос, как он решает, какие новые песни войдут в сет-лист, когда он отправляется в турне, Tobias ответил:

«Обычно, когда я записываю альбом, я всегда пишу песню в соответствии с началом альбома, но это начало альбома всегда становится началом всего тура — экскурсия, начало набора на экскурсию. Обычно я так и поступаю в начале цикла альбомов. Конечно, в этом туре мы начнем с "Rats", в предыдущем — с "Kaisarion", а теперь, как обычно, с "Peacefield". Но то, что в конечном итоге происходит в определенный момент, случалось с нами несколько раз, потому что планирование тура обычно занимает гораздо больше времени. Затем вы договариваетесь о дате релиза, так что в итоге получаете дату начала тура, думая, что "О, к тому времени пластинка выйдет", а к тому времени, когда тур подходит к концу, дата выхода пластинки отодвигается. И на этот раз это повторилось, по-моему, уже в третий раз подряд. Так что тур начался еще до выхода пластинки ["Skeletá"], и это повлияло на то, сколько [новых] песен мы включили в сет».

На вопрос о том, как он проектирует сцену и презентацию для каждого тура GHOST, он ответил:

«На самом деле схема сцены такова… Меня всегда очень интересовало планировка сцен. Итак, я, по сути, придумал себе — как бы это назвать? — лист бумаги в клетку, и я начала рисовать. И многое в дизайне этого шоу основано на нашем предыдущем шоу, но дополнено с его помощью.

В течение многих лет у меня была идея, что я хотел бы, чтобы шоу менялось на протяжении всего шоу. Итак, вы начинали в одной форме и постепенно трансформировались в другую. Практически, вы не можете — или можете, но если вы собираетесь использовать что-то вроде трансформатора, где вы физически трансформируете предметы, то этому есть предел. Итак, я всегда имел в виду, что… В течение многих лет мы использовали так называемые надувные изделия, и это именно то, на что они похожи — это то, что вы надуваете, наполняете воздухом, и они выглядят огромными и прочными. [Это] очень распространено в поп-музыке и хэви-металле, потому что они не занимают много места. Но когда они раздуты, они выглядят огромными!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом