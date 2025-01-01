сегодня



Почему GHOST не меняют сет-листы?



TOBIAS FORGE в недавнем интервью ответил на вопрос, связано ли отсутствие перемен в исполняемых песнях GHOST с жесткой сценической постановкой:



«В прошлом, и это случается с группами постоянно, нас критиковали за то, что вы не меняйте декорации только для этого конкретного шоу, но это безумие. Вы хотите, чтобы мы каждый вечер все переделывали? Мы просто не такая группа, мы этого не делаем. Поэтому мы решили, что, поскольку многие еще не видели наше выступление, мы продолжим этот тур и просто представим его. "А вот и тур". Я имею в виду, просто потому, что люди в Европе его видели… Если вы живете в Балтиморе, вы его не видели, так что вы увидите то же самое. Единственное, что мы добавили, — это немного бесплатных мест. Каждый вечер здесь есть какой-то концерт — по-моему, это номер четвертый и номер пятый, а потом есть еще один, где песни меняются местами — они меняются по очереди. Так что это никогда не бывает одним и тем же шоу. И теперь мы добавили больше песен, так что каждый вечер это становится чем-то вроде рулетки. И это для фанатов, да, но это также и для нас, потому что это немного помогает вам быть в тонусе и придает всем немного свежести. И если ты хочешь немного поиграть с самим собой, ты не смотришь на сет-лист, а просто думаешь: "О, мы играем это сегодня вечером. О, круто". И для меня, мысленно, это даже немного приятнее».



На вопрос, как он решает, какие новые песни войдут в сет-лист, когда он отправляется в турне, Tobias ответил:



«Обычно, когда я записываю альбом, я всегда пишу песню в соответствии с началом альбома, но это начало альбома всегда становится началом всего тура — экскурсия, начало набора на экскурсию. Обычно я так и поступаю в начале цикла альбомов. Конечно, в этом туре мы начнем с "Rats", в предыдущем — с "Kaisarion", а теперь, как обычно, с "Peacefield". Но то, что в конечном итоге происходит в определенный момент, случалось с нами несколько раз, потому что планирование тура обычно занимает гораздо больше времени. Затем вы договариваетесь о дате релиза, так что в итоге получаете дату начала тура, думая, что "О, к тому времени пластинка выйдет", а к тому времени, когда тур подходит к концу, дата выхода пластинки отодвигается. И на этот раз это повторилось, по-моему, уже в третий раз подряд. Так что тур начался еще до выхода пластинки ["Skeletá"], и это повлияло на то, сколько [новых] песен мы включили в сет».



На вопрос о том, как он проектирует сцену и презентацию для каждого тура GHOST, он ответил:



«На самом деле схема сцены такова… Меня всегда очень интересовало планировка сцен. Итак, я, по сути, придумал себе — как бы это назвать? — лист бумаги в клетку, и я начала рисовать. И многое в дизайне этого шоу основано на нашем предыдущем шоу, но дополнено с его помощью.



В течение многих лет у меня была идея, что я хотел бы, чтобы шоу менялось на протяжении всего шоу. Итак, вы начинали в одной форме и постепенно трансформировались в другую. Практически, вы не можете — или можете, но если вы собираетесь использовать что-то вроде трансформатора, где вы физически трансформируете предметы, то этому есть предел. Итак, я всегда имел в виду, что… В течение многих лет мы использовали так называемые надувные изделия, и это именно то, на что они похожи — это то, что вы надуваете, наполняете воздухом, и они выглядят огромными и прочными. [Это] очень распространено в поп-музыке и хэви-металле, потому что они не занимают много места. Но когда они раздуты, они выглядят огромными!»











