СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 45
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 22
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
24 окт 2025 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027

22 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

15 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

22 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары

21 апр 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027



zoom
HANSI KÜRSCH в недавнем интервью согласился с тем, что звук и общий подход к продюсированию не могут стать "намного масштабнее", чем это было в некоторых последних проектах группы.

«Да. Таково было мое ощущение после "[Twilight Orchestra:] Legacy of The Dark Lands", и я был счастлив, когда мы пошли в том же направлении, что и с "The God Machine", хотя, по сути, песни не слишком сильно отличалась от "Beyond The Red Mirror". То, как мы обращались с ним во время продакшена и сведения, превратило его в нечто вроде гибрида. Это то, что я имел в виду, когда сказал, что в "The God Machine" есть некоторые отсылки к тому, что мы делали в прошлом. Итак... у меня сложилось впечатление, что нам не стоит идти дальше, когда дело доходит до оркестровки. Я почти уверен, что в будущем появятся классические композиции, но до "Legacy Of The Dark Lands" мы не дойдем, по крайней мере, в ближайшее время. И, да, вы знаете, сколько времени у нас ушло на создание "Legacy Of The Dark Lands". Я сомневаюсь, что будет что-то подобное, но мы все чувствуем, что пришло время расслабиться. Хотя, должен сказать, как только мы оказываемся в студии, у нас не так много возможностей контролировать, куда в конечном итоге приведет нас путешествие. В общем, в какой-то степени это возможно, но страсть к, я бы сказал, непринужденной музыке у группы есть. И мы чувствовали себя воодушевленными этим, а также гастролями, которые мы проводили на протяжении последних почти трех лет. Это также наполняет нас энергией. И как только мы заканчиваем наши выступления и возвращаемся к написанию песен, обычно в написании новых песен проявляется что-то от этих впечатлений. Так что я совершенно уверен, что будет выдерживаться больше именно такое направление».

На вопрос, выйдет ли следующий альбом BLIND GUARDIAN после завершения турне группы по Северной Америке, Hansi пояснил:

«Непосредственно после тура новый альбом не выйдет, потому что нам нужно его сочинить. После Северной Америки мы воспользуемся этим импульсом и сделаем перерыв, которого все в группе отчаянно ждут. Я думаю, мы дважды объехали весь мир, и сейчас самое время по-настоящему сосредоточиться на написании песен и семейной жизни. Мы все хотим вернуть себе эту уединенность на какое-то время — не слишком надолго, но я думаю, дайте нам год, может быть, полтора, и тогда у вас будет ваш новый альбом, как и было сказано, я верю, что он получится в традициях BLIND GUARDIAN и, возможно, в нем будет что-то от более мелодичное, в духе старого, но я не могу этого обещать. Это просто ощущение».

Что касается возможной даты выхода следующего альбома BLIND GUARDIAN, он ответил:

«Я бы сказал, это будет 2027 год. Дайте нам 2026 год для написания песен. Мы стремимся к качеству. Я имею в виду, что технически мы могли бы выпустить альбом, включая продюсирование, за девять месяцев. Мы делали это на самых ранних этапах существования группы, но я не хочу торопиться, и этого не хотят другие ребята. Так что дайте нам начало 2027 года, чтобы, возможно, закончить продюсирование и выпустить альбом, а затем, надеюсь, еще один тур в конце 2027 года».




