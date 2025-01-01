сегодня



Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027



HANSI KÜRSCH в недавнем интервью согласился с тем, что звук и общий подход к продюсированию не могут стать "намного масштабнее", чем это было в некоторых последних проектах группы.



«Да. Таково было мое ощущение после "[Twilight Orchestra:] Legacy of The Dark Lands", и я был счастлив, когда мы пошли в том же направлении, что и с "The God Machine", хотя, по сути, песни не слишком сильно отличалась от "Beyond The Red Mirror". То, как мы обращались с ним во время продакшена и сведения, превратило его в нечто вроде гибрида. Это то, что я имел в виду, когда сказал, что в "The God Machine" есть некоторые отсылки к тому, что мы делали в прошлом. Итак... у меня сложилось впечатление, что нам не стоит идти дальше, когда дело доходит до оркестровки. Я почти уверен, что в будущем появятся классические композиции, но до "Legacy Of The Dark Lands" мы не дойдем, по крайней мере, в ближайшее время. И, да, вы знаете, сколько времени у нас ушло на создание "Legacy Of The Dark Lands". Я сомневаюсь, что будет что-то подобное, но мы все чувствуем, что пришло время расслабиться. Хотя, должен сказать, как только мы оказываемся в студии, у нас не так много возможностей контролировать, куда в конечном итоге приведет нас путешествие. В общем, в какой-то степени это возможно, но страсть к, я бы сказал, непринужденной музыке у группы есть. И мы чувствовали себя воодушевленными этим, а также гастролями, которые мы проводили на протяжении последних почти трех лет. Это также наполняет нас энергией. И как только мы заканчиваем наши выступления и возвращаемся к написанию песен, обычно в написании новых песен проявляется что-то от этих впечатлений. Так что я совершенно уверен, что будет выдерживаться больше именно такое направление».



На вопрос, выйдет ли следующий альбом BLIND GUARDIAN после завершения турне группы по Северной Америке, Hansi пояснил:



«Непосредственно после тура новый альбом не выйдет, потому что нам нужно его сочинить. После Северной Америки мы воспользуемся этим импульсом и сделаем перерыв, которого все в группе отчаянно ждут. Я думаю, мы дважды объехали весь мир, и сейчас самое время по-настоящему сосредоточиться на написании песен и семейной жизни. Мы все хотим вернуть себе эту уединенность на какое-то время — не слишком надолго, но я думаю, дайте нам год, может быть, полтора, и тогда у вас будет ваш новый альбом, как и было сказано, я верю, что он получится в традициях BLIND GUARDIAN и, возможно, в нем будет что-то от более мелодичное, в духе старого, но я не могу этого обещать. Это просто ощущение».



Что касается возможной даты выхода следующего альбома BLIND GUARDIAN, он ответил:



«Я бы сказал, это будет 2027 год. Дайте нам 2026 год для написания песен. Мы стремимся к качеству. Я имею в виду, что технически мы могли бы выпустить альбом, включая продюсирование, за девять месяцев. Мы делали это на самых ранних этапах существования группы, но я не хочу торопиться, и этого не хотят другие ребята. Так что дайте нам начало 2027 года, чтобы, возможно, закончить продюсирование и выпустить альбом, а затем, надеюсь, еще один тур в конце 2027 года».







