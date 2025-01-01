Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Умер Эйс Фрейли 21
Incantation

26 окт 2025 : 		 Концертный альбом INCANTATION доступен для прослушивания

16 авг 2023 : 		 Новое видео INCANTATION

26 июл 2023 : 		 Видео с текстом от INCANTATION

29 июн 2023 : 		 Новое видео INCANTATION

11 окт 2022 : 		 Новый релиз INCANTATION

31 июл 2022 : 		 Компиляция INCANTATION доступна для прослушивания

15 апр 2022 : 		 Умер бывший басист INCANTATION

15 фев 2022 : 		 RICK ROZZ выступил с INCANTATION

12 окт 2020 : 		 Обучающее видео от INCANTATION

4 авг 2020 : 		 Новое видео INCANTATION

26 июн 2020 : 		 Новый альбом INCANTATION выйдет летом

20 фев 2019 : 		 Винил INCANTATION выйдет весной

13 авг 2017 : 		 Новый альбом INCANTATION доступен для прослушивания

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от INCANTATION

13 июл 2017 : 		 Новое видео INCANTATION

7 июн 2017 : 		 Панорамное видео от INCANTATION

1 июн 2017 : 		 Новый альбом INCANTATION выйдет летом

30 апр 2016 : 		 INCANTATION утвердили "трек-лист без хулы"

28 апр 2016 : 		 Концерт INCANTATION в Минске отменён властями

14 мар 2016 : 		 Анонсирован винил INCANTATION

12 фев 2016 : 		 INCANTATION вернулись на RELAPSE

13 окт 2015 : 		 Винил INCANTATION выйдет в ноябре

12 янв 2015 : 		 Новое видео INCANTATION

8 май 2014 : 		 Новая песня INCANTATION

19 мар 2014 : 		 INCANTATION завершили работу над альбомом

13 мар 2014 : 		 INCANTATION расстались с гитаристом
Концертный альбом INCANTATION доступен для прослушивания



Onward To Golgotha - Live, новый концертный альбом INCANTATION, доступен для прослушивания ниже.




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
