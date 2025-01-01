Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 20
Новости
Новое видео BEYOND THE BLACK



Can You Hear Me feat. Asami, новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Break The Silence, релиз которого намечен на девятое января.












просмотров: 55

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
