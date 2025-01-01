Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
[= ||| все новости группы



*

Ronnie Romero

*



24 окт 2025 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

16 сен 2025 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

14 авг 2025 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

25 май 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

23 май 2025 : 		 RONNIE ROMERO: «Я никогда не хотел копировать DIO»

24 апр 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

17 мар 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

21 фев 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

27 янв 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

26 янв 2024 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

18 окт 2023 : 		 Видео с текстом от RONNIE ROMERO

8 окт 2023 : 		 Вокалиста RAINBOW разочаровал JOE LYNN TURNER

15 сен 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

10 сен 2023 : 		 RONNIE ROMERO: «Для меня настал момент заявить о себе»

25 авг 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

5 июл 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

10 фев 2023 : 		 Кавер-версия MASTERPLAN от RONNIE ROMERO

27 янв 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от RONNIE ROMERO

12 дек 2022 : 		 Кавер-версия MANOWAR от RONNIE ROMERO

15 ноя 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от RONNIE ROMERO

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от RONNIE ROMERO

24 мар 2022 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

8 фев 2022 : 		 RONNIE ROMERO записал кавер-версии LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP
| - |

|||| сегодня

Новое видео RONNIE ROMERO



zoom
"Hideaway" (Feat. Russ Ballard & Kee Marcello), новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Backbone", релиз которого намечен на 24 октября:

1. Backbone
2. Bring The Rock
3. Lost In Time
4. Never Felt This Way
5. Hideaway (Run)
6. Lonely World
7. Keep On Falling
8. Eternally
9. Running Over
10. Black Dog



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом