Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 47
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Умер Эйс Фрейли 21
Secret Rule

26 окт 2025 : 		 Новое видео SECRET RULE

22 сен 2025 : 		 Новое видео SECRET RULE

5 авг 2025 : 		 Новое видео SECRET RULE

24 июн 2025 : 		 Новое видео SECRET RULE

3 май 2025 : 		 Новое видео SECRET RULE

6 июл 2024 : 		 Новое видео SECRET RULE

19 дек 2023 : 		 Новое видео SECRET RULE

10 ноя 2023 : 		 Новое видео SECRET RULE

21 июн 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

23 май 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

30 апр 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

17 мар 2021 : 		 Новая песня SECRET RULE

5 янв 2021 : 		 Новый сингл SECRET RULE выйдет зимой

17 авг 2017 : 		 Новый альбом SECRET RULE выйдет в ноябре

1 дек 2016 : 		 Новое видео SECRET RULE

9 июн 2016 : 		 Новое видео SECRET RULE

24 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SECRET RULE

28 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик DELAIN в SECRET RULE

24 июн 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

5 фев 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

6 янв 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

26 ноя 2014 : 		 Новое видео SECRET RULE
Новое видео SECRET RULE



Collapse, новое видео группы SECRET RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома X, релиз которого намечен на 24 октября.




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
