24 окт 2025



Новое видео MARIANAS REST



The Colour Of You, новое видео MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Bereaved", релиз которого намечен на 16 января:



01. Thank You for the Dance

02. Rat in the Wall

03. Divided

04. Again into the Night

05. Burden

06. Diamonds in the Rough

07. Pity the Living

08. Goodbyes and Good Intentions

09. Tyhjä

10. The Colour of You



«Когда мы начинали сочинять The Colour, мы не думали, что в итоге получится песня о любви, но вот она», — комментирует вокалист Jaakko Mäntymaa. «Как и весь альбом, эта песня посвящена личной утрате. Иногда, возможно, полезнее забыть, чем цепляться за воспоминания, какими бы дорогими они ни были».



Гитарист Nico Mänttäri добавляет: «Сначала у нас было акустическое демо с несколькими струнными аранжировками, с которыми мы точно не знали, что делать. У нас появилось несколько идей, но, похоже, они не задели нас за живое. Затем, когда возникла идея о том, о чем могла бы быть песня, в голове словно вспыхнула лампочка, и потребовалось около получаса, чтобы разобраться с аранжировкой».







