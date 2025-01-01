|
24 окт 2025
Новое видео MARIANAS REST
The Colour Of You, новое видео MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Bereaved", релиз которого намечен на 16 января:
01. Thank You for the Dance
02. Rat in the Wall
03. Divided
04. Again into the Night
05. Burden
06. Diamonds in the Rough
07. Pity the Living
08. Goodbyes and Good Intentions
09. Tyhjä
10. The Colour of You
«Когда мы начинали сочинять The Colour, мы не думали, что в итоге получится песня о любви, но вот она», — комментирует вокалист Jaakko Mäntymaa. «Как и весь альбом, эта песня посвящена личной утрате. Иногда, возможно, полезнее забыть, чем цепляться за воспоминания, какими бы дорогими они ни были».
Гитарист Nico Mänttäri добавляет: «Сначала у нас было акустическое демо с несколькими струнными аранжировками, с которыми мы точно не знали, что делать. У нас появилось несколько идей, но, похоже, они не задели нас за живое. Затем, когда возникла идея о том, о чем могла бы быть песня, в голове словно вспыхнула лампочка, и потребовалось около получаса, чтобы разобраться с аранжировкой».
