Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 47
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
25 окт 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY

7 окт 2025 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»

20 сен 2025 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

6 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD работают над новым материалом

25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью
Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY



Seagull (ft. Paul Rodgers & Simon Kirke of Bad Company), кавер-версия композиции BAD COMPANY от Joe Elliott & Phil Collen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

