25 окт 2025



Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY



Seagull (ft. Paul Rodgers & Simon Kirke of Bad Company), кавер-версия композиции BAD COMPANY от Joe Elliott & Phil Collen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company







